«Все сильно зависит от того, к чему мы в итоге придем. Мы как традиционный ретейл высказывали опасения, что, к сожалению, большая часть онлайн-торговли находится в серой зоне. Это и непонятный товар, который завозится какими-то путями, без надлежащего качества. Некоторые активисты пробовали отследить сертификаты таких товаров, ничего не вышло. Поэтому это серый ввоз, серая схема налогообложения. Мы просим сделать понятные для всех правила игры. Очень часто продаются вещи, которые к оригиналу не имеют никакого отношения», - рассказал он.

По его словам, ТЦ ждут изменений уже в 2026 году.

«В торговых центрах арендаторы находятся физически, можно прийти и попросить у них сертификаты. Сертификаты у них физически должны быть в доступности. И по происхождению товара все понятно, и по налогам. Со всех людей, которые там работают, платятся налоги также. Все прозрачно и понятно. Этот документ и будет регулировать все эти вопросы. Мы ждем изменений уже в 2026 году. Еще много спорных вопросов, которые потребуют обсуждения», - заключил собеседник НСН.

В сегменте одежды и обуви наблюдается самое большое число закрытий магазинов из-за перехода в онлайн, заявил НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.

