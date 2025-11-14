Торговые центры призвали прикрыть серые налоговые схемы маркетплейсов
Глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил НСН, что большая часть онлайн-торговли находится в серой зоне.
Товары на маркетплейсы зачастую завозятся неофициально, онлайн-игроки также имеют преимущества из-за серого налогообложения, заявил НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.
В Минпромторге предложили создать институт саморегулирования, который объединит онлайн- и офлайн-ретейл. Такую идею озвучил глава ведомства Антон Алиханов. Главная цель — устранить дисбалансы и правовые пробелы в регулировании торговой деятельности. Новая модель даст онлайн-площадкам, входящим в одну группу с торговой сетью, возможность заключать посреднические договоры реализации продовольственной продукции. Также Минпромторг предлагает проработать норму, которая позволит владельцам пунктов выдачи заказов работать в мультибрендовом формате, пишут «Известия». Шакиров указал основные спорные вопросы.
«Все сильно зависит от того, к чему мы в итоге придем. Мы как традиционный ретейл высказывали опасения, что, к сожалению, большая часть онлайн-торговли находится в серой зоне. Это и непонятный товар, который завозится какими-то путями, без надлежащего качества. Некоторые активисты пробовали отследить сертификаты таких товаров, ничего не вышло. Поэтому это серый ввоз, серая схема налогообложения. Мы просим сделать понятные для всех правила игры. Очень часто продаются вещи, которые к оригиналу не имеют никакого отношения», - рассказал он.
По его словам, ТЦ ждут изменений уже в 2026 году.
«В торговых центрах арендаторы находятся физически, можно прийти и попросить у них сертификаты. Сертификаты у них физически должны быть в доступности. И по происхождению товара все понятно, и по налогам. Со всех людей, которые там работают, платятся налоги также. Все прозрачно и понятно. Этот документ и будет регулировать все эти вопросы. Мы ждем изменений уже в 2026 году. Еще много спорных вопросов, которые потребуют обсуждения», - заключил собеседник НСН.
В сегменте одежды и обуви наблюдается самое большое число закрытий магазинов из-за перехода в онлайн, заявил НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
