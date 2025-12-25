Алентова умерла после церемонии прощания с Лобоцким

По его словам, 25 декабря Алентова «должна была играть спектакль»

«Для нас это шок... Мы скорбим, мы в ужасе... Вчера она репетировала, а сегодня ушла из жизни», - отметил Писарев.

Как пишет RT, служивший в театре имени Маяковского народный артист РФ Лобоцкий скончался 20 декабря в возрасте 66 лет. Церемония прощания с ним и похороны прошли в четверг.

О смерти Алентовой также стало известно 25 декабря. Народная артистка умерла на 84-году жизни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, причиной её смерти стал острый инфаркт миокарда.

