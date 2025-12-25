Алентова умерла после церемонии прощания с Лобоцким
Народная артистка России Вера Алентова умерла после церемонии прощания актёром Анатолием Лобоцким. Об этом ТАСС заявил худруководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев.
По его словам, 25 декабря Алентова «должна была играть спектакль»
«Для нас это шок... Мы скорбим, мы в ужасе... Вчера она репетировала, а сегодня ушла из жизни», - отметил Писарев.
Как пишет RT, служивший в театре имени Маяковского народный артист РФ Лобоцкий скончался 20 декабря в возрасте 66 лет. Церемония прощания с ним и похороны прошли в четверг.
О смерти Алентовой также стало известно 25 декабря. Народная артистка умерла на 84-году жизни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, причиной её смерти стал острый инфаркт миокарда.
