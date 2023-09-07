В Москве рассказали о плюсах автоматизации бизнес-процессов в сегменте ДМС

Искусственный интеллект стал двигателем автоматизации большинства бизнес-процессов в добровольном медицинском образовании (ДМС), которые способствуют решению всевозможных вопросов клиента без участия сотрудников компании. Об этом заявил исполнительный директор «Ингосстраха» Дмитрий Попов.

Представитель компании рассказал об активном использовании чат-ботов, которые позволяют направлять клиента к необходимому врачу или сотруднику страховой организации. Боты также могут проконсультировать по полису ДМС, и рассказать о нюансах записи на онлайн-консультацию в сервис «Виртуальная клиника».

Разработанный симптомчекер соберет всю необходимую информацию о симптомах и жалобах клиента, после чего при помощи технологий искусственного интеллекта определит нужного специалиста и вид медицинской помощи.

По итогам прошлого года боты обработали более 68 тысяч обращений, а в первом полугодии 2023 года уже обработано более 60 тысяч запросов. Воспользоваться услугами автоматизированной системы можно в социальных сетях, на сайте, и в мобильном приложении IngoMobile.