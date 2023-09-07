В Москве рассказали о плюсах автоматизации бизнес-процессов в сегменте ДМС
Искусственный интеллект стал двигателем автоматизации большинства бизнес-процессов в добровольном медицинском образовании (ДМС), которые способствуют решению всевозможных вопросов клиента без участия сотрудников компании. Об этом заявил исполнительный директор «Ингосстраха» Дмитрий Попов.
Представитель компании рассказал об активном использовании чат-ботов, которые позволяют направлять клиента к необходимому врачу или сотруднику страховой организации. Боты также могут проконсультировать по полису ДМС, и рассказать о нюансах записи на онлайн-консультацию в сервис «Виртуальная клиника».
Разработанный симптомчекер соберет всю необходимую информацию о симптомах и жалобах клиента, после чего при помощи технологий искусственного интеллекта определит нужного специалиста и вид медицинской помощи.
По итогам прошлого года боты обработали более 68 тысяч обращений, а в первом полугодии 2023 года уже обработано более 60 тысяч запросов. Воспользоваться услугами автоматизированной системы можно в социальных сетях, на сайте, и в мобильном приложении IngoMobile.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ: ВС РФ отразили 14 атак ВСУ около Работино и Вербового за сутки
- Юрист объяснила, как правильно давать деньги в долг
- Песков переадресовал в Минобороны вопросы о якобы угоне вертолета на Украину
- Уголовное дело возбудили в отношении сбившего юных велосипедистов водителя
- Песков: Германия должна сама разбираться со своей экономикой
- СМИ: Сын президента ЦАР ударил мужчину и напал на врача в Кисловодске
- У тренера детей, попавших в ДТП в Ленобласти, не было разрешения на тренировку
- ФСБ задержала контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти для военной авиации
- Путин присвоил командующему группировки «Центр» звание генерал-полковника
- Жителя Татарстана задержали за попытку уехать на Украину и вступить в ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru