«Премии и ДМС»: В отрасли признали, что компании платят больше новым сотрудникам
Александр Ветерков заявил НСН, что старых работников пытаются удерживать премиями и нематериальными бонусами.
Работодатели вынуждены платить больше новым сотрудникам, если долго не могут закрыть вакансию, заявил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в интервью НСН. Он отметил, что проблема затронула все отрасли, старых работников пытаются удерживать премиями и нематериальными бонусами.
Если работник без согласия коллеги разгласил размер его зарплаты, то за это его можно привлечь к дисциплинарной ответственности — вплоть до увольнения, говорится в письме Государственной инспекции труда по Нижегородской области. Эксперты же отмечают, что из-за дефицита кадров растет разрыв в зарплатах внутри компаний: новичкам приходится платить больше, что провоцирует напряженность в коллективе.
«Проблема такая была всегда. Привлечь нового сотрудника с рынка дороже для предприятия, уровень дохода обычно возрастает. Здесь решается все не наказанием за разглашение, а системой мотивации внутри компании. Большинство предприятий, которые столкнулись с этой проблемой, выравнивают зарплаты по определенному уровню. Так, чтобы позиции одного уровня получали одинаковый доход. В некоторых случаях вводят премиальную систему оплаты труда, чтобы был одинаковый оклад, а премия уже зависит от результатов работы. Это тоже позволяет увеличить зарплаты сотрудникам, которые работают достаточно давно», - рассказал он.
По его словам, работодатели рискуют остаться без старых сотрудников, если не разрешат конфликт. Поэтому компании поднимают зарплату в случае жалоб или используют дополнительные поощрения.
«Нельзя выделить какую-то отдельную отрасль, где эта проблема наиболее остро прослеживается. Всегда работодатели используют метод повышения зарплаты, если не могут долго закрыть вакансию. Конечно, это видят текущие сотрудники, например, в объявлениях работодателя, и приходят за повышением. Поэтому предприятиям приходится повышать зарплаты, либо мотивировать дополнительными поощрениями – премии, ДМС. В случае такого конфликта предприятие рискует остаться без старых сотрудников. При дефиците кадров они легко найдут работу», - объяснил собеседник НСН.
Молодые сотрудники сегодня хотят работать в современном офисе в окружении «нетоксичных» людей, рассказал ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН». Такие условия труда он назвал основными нематериальными способами мотивации.
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