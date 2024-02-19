«Премии и ДМС»: В отрасли признали, что компании платят больше новым сотрудникам

«Проблема такая была всегда. Привлечь нового сотрудника с рынка дороже для предприятия, уровень дохода обычно возрастает. Здесь решается все не наказанием за разглашение, а системой мотивации внутри компании. Большинство предприятий, которые столкнулись с этой проблемой, выравнивают зарплаты по определенному уровню. Так, чтобы позиции одного уровня получали одинаковый доход. В некоторых случаях вводят премиальную систему оплаты труда, чтобы был одинаковый оклад, а премия уже зависит от результатов работы. Это тоже позволяет увеличить зарплаты сотрудникам, которые работают достаточно давно», - рассказал он.

По его словам, работодатели рискуют остаться без старых сотрудников, если не разрешат конфликт. Поэтому компании поднимают зарплату в случае жалоб или используют дополнительные поощрения.

«Нельзя выделить какую-то отдельную отрасль, где эта проблема наиболее остро прослеживается. Всегда работодатели используют метод повышения зарплаты, если не могут долго закрыть вакансию. Конечно, это видят текущие сотрудники, например, в объявлениях работодателя, и приходят за повышением. Поэтому предприятиям приходится повышать зарплаты, либо мотивировать дополнительными поощрениями – премии, ДМС. В случае такого конфликта предприятие рискует остаться без старых сотрудников. При дефиците кадров они легко найдут работу», - объяснил собеседник НСН.

Молодые сотрудники сегодня хотят работать в современном офисе в окружении «нетоксичных» людей, рассказал ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН». Такие условия труда он назвал основными нематериальными способами мотивации.

