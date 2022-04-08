Россиянам рассказали, от чего зависит продление майских праздников

Россиянам могут разрешить не работать с 4 по 6 мая, если дополнительные выходные дадут возможность сохранить рабочие места и обеспечить граждан собственными овощами и фруктами. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заведующую кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Марию Петровскую.

По ее словам, увеличение количества праздничных дней создает серьезную нагрузку на экономику. Она добавила, что не все компании на рынке могут позволить приостановить работу, так как в дополнительные выходные дни они все равно будут должны оплачивать труд работников в повышенном размере, что увеличит расходы организации.

В России могут продлить майские выходные до 10 дней

При этом продление праздничных дней, считает Петровская, позволит россиянам заняться посадками на личных огородах, что приведет к получению гарантированного урожая осенью.

Ранее первый зампредседателя думской фракции «Справедливая Россия - За правду» Олег Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не поддержал предложение продлить майские праздники для поддержки сельского хозяйства, так как в этом случае, по его мнению, аграриям придется платить работникам в двойном объеме или же отправлять их в отпуск в разгар посевной.

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ФОТО: flickr.com // avril_papillon
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