Россиянам рассказали, от чего зависит продление майских праздников

Россиянам могут разрешить не работать с 4 по 6 мая, если дополнительные выходные дадут возможность сохранить рабочие места и обеспечить граждан собственными овощами и фруктами. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заведующую кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Марию Петровскую.

По ее словам, увеличение количества праздничных дней создает серьезную нагрузку на экономику. Она добавила, что не все компании на рынке могут позволить приостановить работу, так как в дополнительные выходные дни они все равно будут должны оплачивать труд работников в повышенном размере, что увеличит расходы организации.