Россиянам рассказали, от чего зависит продление майских праздников
Россиянам могут разрешить не работать с 4 по 6 мая, если дополнительные выходные дадут возможность сохранить рабочие места и обеспечить граждан собственными овощами и фруктами. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заведующую кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Марию Петровскую.
По ее словам, увеличение количества праздничных дней создает серьезную нагрузку на экономику. Она добавила, что не все компании на рынке могут позволить приостановить работу, так как в дополнительные выходные дни они все равно будут должны оплачивать труд работников в повышенном размере, что увеличит расходы организации.
При этом продление праздничных дней, считает Петровская, позволит россиянам заняться посадками на личных огородах, что приведет к получению гарантированного урожая осенью.
Ранее первый зампредседателя думской фракции «Справедливая Россия - За правду» Олег Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не поддержал предложение продлить майские праздники для поддержки сельского хозяйства, так как в этом случае, по его мнению, аграриям придется платить работникам в двойном объеме или же отправлять их в отпуск в разгар посевной.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- «Хэппи-энд не предвидится»: Кадыров предрек «голливудский конец» боевикам в Мариуполе
- В Латвии запретили празднование Дня Победы
- ФАС: Компания Booking уплатила штраф в 1,3 млрд рублей
- В Китае назвали главную причину кризиса на Украине
- Россиянам рассказали, от чего зависит продление майских праздников
- СМИ: Украина хочет национализировать в Измаиле корабли под флагом РФ
- В Москве началось отпевание Владимира Жириновского
- Пушилин: Появление артиллерии у украинских добровольцев приведет к массовым жертвам
- Эксперт объяснил рост цен на рыбу в России
- Назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru