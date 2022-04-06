«Пахать - в отпуске»: Депутат Нилов не поддержал продление майских праздников ради дачников
Россияне уже привыкли к графику майских праздников, новые выходные им не помогут с работой на огороде, при этом они могут помешать промышленным посевам, отметил в эфире НСН депутат Олег Нилов.
Первый зампредседателя думской фракции «Справедливая Россия - За правду» Олег Нилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не поддержал предложение продлить майские праздники для поддержки сельского хозяйства, так как в этом случае аграриям придется платить работникам в двойном объеме или же отправлять их в отпуск в разгар посевной.
Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» предложил продлить выходные в мае до 10 дней. По его мнению, праздничные дни с 1 по 10 мая позволят россиянам запастись продуктами на осень.
«Праздники, наоборот, сельхозотрасли могут только навредить. Имея в виду не садоводов и огородников, а отрасль, работников агропредприятий. Так как у людей выходные, то будьте любезны либо выходные обеспечить вместо того, чтобы пахать и сеять, либо платите в двойном размере. Нужно посоветоваться, прежде чем проявлять такие инициативы. Вот хочется что-то такое новенькое предложить, но в этот раз не попали «Новые люди». У граждан, которые обрабатывают свои дачные, садовые участки, есть уже какой-то размеренный опыт, который им позволяет и без длительных каникул справляться. В этой части эта мера, конечно, была бы дополнительной какой-то возможностью, но на этот счет пусть подумают отдельно мои коллеги, каким образом владельцам участков в этом смысле помочь», - считает Нилов.
Взамен длительных каникул можно было дать россиянам возможность брать краткосрочный отпуск для решения дачных вопросов, отметил депутат.
«Можно было бы рассмотреть возможность предоставления какого-то краткосрочного отпуска по этой причине, который мог бы предоставляться именно для обработки своих участков. Эта инициатива может быть рассмотрена и может быть даже поддержана. Граждане получают краткосрочные отпуска либо отпуска за свой счет, при уважительных обстоятельствах по разным поводам. Вот здесь повод мог бы даже быть уважительным. А объявлять по этому поводу всероссийские каникулы – это будет в ущерб основному сельхозпроизводству», - добавил депутат.
Ранее замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил, что решения по праздникам вносятся в производственный календарь перед началом года, поэтому в настоящий момент любые изменения могут быть внесены только в экстренном формате. Он также добавил, что праздники хороши, если они «не вредят заработной плате».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+13 947 / сут.
Умерли
370 тыс.+316 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+37 459 / сут.
- В МИД подтвердили подготовку ответа на санкции ЕС против РФ
- Минздрав выдал регистрационное удостоверение на производство российского L-тироксина
- Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских баз хранения ГСМ
- Минтруд РФ признал высокий уровень бедности, несмотря на значительное снижение за год
- Захарова назвала высылку российских дипломатов информационно-политической атакой Запада
- Баталина: Все средства на соцвыплаты сохранятся
- Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за оскорбительных высказываний
- Global Times: Вашингтон лишь обостряет напряженность между Москвой и Киевом
- Курский губернатор заявил о попытке обстрела позиций российских пограничников
- Лавров: Россия не хочет играть в кошки-мышки с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru