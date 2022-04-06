«Пахать - в отпуске»: Депутат Нилов не поддержал продление майских праздников ради дачников

Первый зампредседателя думской фракции «Справедливая Россия - За правду» Олег Нилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не поддержал предложение продлить майские праздники для поддержки сельского хозяйства, так как в этом случае аграриям придется платить работникам в двойном объеме или же отправлять их в отпуск в разгар посевной.

Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» предложил продлить выходные в мае до 10 дней. По его мнению, праздничные дни с 1 по 10 мая позволят россиянам запастись продуктами на осень.