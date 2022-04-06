«Пахать - в отпуске»: Депутат Нилов не поддержал продление майских праздников ради дачников

Россияне уже привыкли к графику майских праздников, новые выходные им не помогут с работой на огороде, при этом они могут помешать промышленным посевам, отметил в эфире НСН депутат Олег Нилов.

Первый зампредседателя думской фракции «Справедливая Россия - За правду» Олег Нилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не поддержал предложение продлить майские праздники для поддержки сельского хозяйства, так как в этом случае аграриям придется платить работникам в двойном объеме или же отправлять их в отпуск в разгар посевной.

Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» предложил продлить выходные в мае до 10 дней. По его мнению, праздничные дни с 1 по 10 мая позволят россиянам запастись продуктами на осень.

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«Праздники, наоборот, сельхозотрасли могут только навредить. Имея в виду не садоводов и огородников, а отрасль, работников агропредприятий. Так как у людей выходные, то будьте любезны либо выходные обеспечить вместо того, чтобы пахать и сеять, либо платите в двойном размере. Нужно посоветоваться, прежде чем проявлять такие инициативы. Вот хочется что-то такое новенькое предложить, но в этот раз не попали «Новые люди». У граждан, которые обрабатывают свои дачные, садовые участки, есть уже какой-то размеренный опыт, который им позволяет и без длительных каникул справляться. В этой части эта мера, конечно, была бы дополнительной какой-то возможностью, но на этот счет пусть подумают отдельно мои коллеги, каким образом владельцам участков в этом смысле помочь», - считает Нилов.

Взамен длительных каникул можно было дать россиянам возможность брать краткосрочный отпуск для решения дачных вопросов, отметил депутат.

«Можно было бы рассмотреть возможность предоставления какого-то краткосрочного отпуска по этой причине, который мог бы предоставляться именно для обработки своих участков. Эта инициатива может быть рассмотрена и может быть даже поддержана. Граждане получают краткосрочные отпуска либо отпуска за свой счет, при уважительных обстоятельствах по разным поводам. Вот здесь повод мог бы даже быть уважительным. А объявлять по этому поводу всероссийские каникулы – это будет в ущерб основному сельхозпроизводству», - добавил депутат.

Ранее замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил, что решения по праздникам вносятся в производственный календарь перед началом года, поэтому в настоящий момент любые изменения могут быть внесены только в экстренном формате. Он также добавил, что праздники хороши, если они «не вредят заработной плате».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПродуктыСельское ХозяйствоМайские Праздники
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