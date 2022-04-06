В России могут продлить майские выходные до 10 дней
В России предложено поднять число майских праздников в производственном календаре, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на партию «Новые люди».
Как заявил заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков, 10-дневные праздничные выходные в 2022 году с 1 по 10 мая позволят россиянам наладить снабжение продовольствием. Как отметил парламентарий, у России уже есть опыт быстрой организации длительных выходных, которые наработали во время эпидемии COVID-19.
Даванков считает, что дополнительные выходные позволят гражданам провести больше времени с близкими, разобраться с дачными делами.
Большая часть россиян отказалась от зарубежного отдыха на майские праздники, выбрав российские курорты, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
«Сезон, безусловно, будет высокий, но, надеемся, не по ценам. Пока цены, несмотря на различные прогнозы, не взлетели. Спрос — на грани, поэтому цены пока удерживаются, на «высокие» даты, возможно, они будут корректироваться., но пока этого нет. Пока прогноз благоприятный», — подчеркнул Барзыкин.
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