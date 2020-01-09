Россиянам рассказали о способах борьбы с постновогодней депрессией

Эффективным способом борьбы с депрессией в это время депутат назвал выстраивание рабочих планов и способов достижения результатов, сообщает АГН «Москва». Прилива новых сил дадут свежий воздух и физическая активность, занятия спортом. В свободное время и в выходные Менделевич призвал проводить больше времени в кругу родных и близких людей.

Ранее немецкие ученые пришли к выводу, что новогодние праздники могут стать спусковым крючком для развития такого психического расстройства, как навязчивая потребность покупок — непреодолимой тяги приобретать товары без особой потребности, особенно через интернет.



