Россиянам рассказали о способах борьбы с постновогодней депрессией
Россиянам рассказали, как избежать постновогоднюю депрессию. По словам члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича, это довольно распространённое явление. Его причины кроются в разочаровании в новогоднем чуде, отсутствии друзей и близких рядом. На плохом эмоциональном состоянии может также сказаться смена режима и ритма, от которого отвык организм.
Эффективным способом борьбы с депрессией в это время депутат назвал выстраивание рабочих планов и способов достижения результатов, сообщает АГН «Москва». Прилива новых сил дадут свежий воздух и физическая активность, занятия спортом. В свободное время и в выходные Менделевич призвал проводить больше времени в кругу родных и близких людей.
Ранее немецкие ученые пришли к выводу, что новогодние праздники могут стать спусковым крючком для развития такого психического расстройства, как навязчивая потребность покупок — непреодолимой тяги приобретать товары без особой потребности, особенно через интернет.
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