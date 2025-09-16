Названа ставка по ипотеке, при которой возобновятся активные продажи квартир
Вячеслав Краус в пресс-центре НСН заявил, что не стоит ждать массового выхода людей с депозитов, пока ставка не опустится ниже 15%, а Александр Волгин подтвердил, что спрос на ипотеку начнется только со ставки в 12%.
Пока ставка по ипотеке не снизится к 12% годовых, люди не развернутся в сторону покупки квартир. Об этом в пресс-центре НСН рассказал эксперт по инвестициям в недвижимость Вячеслав Краус.
«В начале лета я много общался с рантье, с инвесторами в недвижимость. У них обычно на депозитах есть деньги в суммах от 10 млн рублей. В совокупности речь шла о нескольких миллиардах рублей. И коллективный ответ менялся от мая к августу. В мае инвесторы достаточно чётко заявляли, что остаются на депозитах. А в августе ощущение, что у всех уже уши вверх. Когда ключевая ставка снизилась до 18% годовых, люди заговорили, что осенью с окончанием срока действия их депозитов они могут начать рассматривать инвестиционные проекты», - отметил он.
Собеседник НСН уточнил, что, тем не менее, пока что люди не готовы в массовом порядке забирать свои средства с депозитов, чтобы куда-то их инвестировать.
«Говорить о массовом выходе с депозитов не приходится: люди очень сдержанно смотрят в эту сторону. Причин две, как мне кажется. Первая: они привыкли к высокому доходу с депозитов. Вторая: чтобы инвесторы начали инвестировать, нужно, чтобы было, куда. А для этого те же застройщики должны в полном объеме встать в фарватер своей деятельности: должна ещё снизиться ключевая ставка, чтобы застройщики стали активнее выпускать новые очереди, чтобы строительство стало для них экономически выгодным. Должны пойти продажи, а для этого нужно, чтобы ставки по ипотеке опустились хотя бы ниже 15%, а лучше к 12% годовых. Это позволит людям покупать недвижимость, причем не только льготникам», - подытожил он.
В свою очередь экономист, учредитель инвестиционной платформы Александр Волгин согласился с коллегой и заявил, что пока снижение ключевой ставки в корне не меняет ситуацию.
«Как и депозиты, так и кредиты напрямую связаны с ключевой ставкой. Вопрос, насколько сейчас движение ставки вниз существенно? Скорее, нет. Для стимулирования спроса в ипотеке нужно, чтобы ставка опустилась до 12%. Для бизнеса, для кредитования девелоперских компаний ставка на уровне 17-19% или выше всё равно остаётся запредельной при запуске новых проектов», - отметил он в пресс-центре НСН.
Ранее в Институте экономики РАН сообщили, что в случае резкого снижения ключевой ставки Центробанком России, и как следствие уменьшения доходности банковских депозитов, россияне могут забрать из банков до 10 трлн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
