Собеседник НСН уточнил, что, тем не менее, пока что люди не готовы в массовом порядке забирать свои средства с депозитов, чтобы куда-то их инвестировать.

«Говорить о массовом выходе с депозитов не приходится: люди очень сдержанно смотрят в эту сторону. Причин две, как мне кажется. Первая: они привыкли к высокому доходу с депозитов. Вторая: чтобы инвесторы начали инвестировать, нужно, чтобы было, куда. А для этого те же застройщики должны в полном объеме встать в фарватер своей деятельности: должна ещё снизиться ключевая ставка, чтобы застройщики стали активнее выпускать новые очереди, чтобы строительство стало для них экономически выгодным. Должны пойти продажи, а для этого нужно, чтобы ставки по ипотеке опустились хотя бы ниже 15%, а лучше к 12% годовых. Это позволит людям покупать недвижимость, причем не только льготникам», - подытожил он.

В свою очередь экономист, учредитель инвестиционной платформы Александр Волгин согласился с коллегой и заявил, что пока снижение ключевой ставки в корне не меняет ситуацию.

«Как и депозиты, так и кредиты напрямую связаны с ключевой ставкой. Вопрос, насколько сейчас движение ставки вниз существенно? Скорее, нет. Для стимулирования спроса в ипотеке нужно, чтобы ставка опустилась до 12%. Для бизнеса, для кредитования девелоперских компаний ставка на уровне 17-19% или выше всё равно остаётся запредельной при запуске новых проектов», - отметил он в пресс-центре НСН.

Ранее в Институте экономики РАН сообщили, что в случае резкого снижения ключевой ставки Центробанком России, и как следствие уменьшения доходности банковских депозитов, россияне могут забрать из банков до 10 трлн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

