«Безопасность ранней клубники вызывает большие опасения, поскольку в России снижен контроль за применением потенциально вредных веществ. Касается это не только сельхозпредприятий, но и бабушек на рынках, которые могут использовать для подкормки огорода содержимое домашних выгребных туалетов. Появляющуюся на прилавках в начале апреля раннюю клубнику также пичкают различными агрохимикатами, причем последствия потребления таких ягод могут проявляться не сразу. Кроме того, производители часто используют “ускорители роста”, что также не полезно для человека: при регулярном потреблении такой клубники растет риск формирования резистентности к антибиотикам, а ранее успешно излечиваемые заболевания перестанут поддаваться стандартной терапии. Также есть огромная опасность отравления нитратами, превращающимися в нитриты в организме: оно может быть смертельным», — сказала Мухина.

Собеседница НСН отметила, что оптимальным временем для употребления клубники являются июнь и июль.

«Употребления ранней клубники однозначно стоит избегать. Идеальное время для того, чтобы полакомиться клубникой, — июнь и июль, когда плоды достигают своей естественной зрелости и чаще всего содержат меньшее количество вредных веществ. Желательно съедать не более 200 граммов клубники в день (примерно 10-15 ягод). Такое количество, даже если ягоды будут некачественными, не перегрузит организм, в частности, желудочно-кишечный тракт, а при отравлении осложнения можно будет предотвратить медицинскими методами, не допуская тяжелых последствий», — подчеркнула врач.

В заключение диетолог рассказала о пользе клубники.

«Ягоды, включая клубнику, в целом оказывают положительное воздействие на организм. Это диетический продукт, поскольку клубника отличается низким гликемическим индексом и высоким содержанием клетчатки, что способствует ощущению сытости и улучшает метаболические процессы. Вместе с тем важно понимать , что нельзя нарушать суточную норму и садиться на монодиету на эти ягоды. Важно организовать не только сбалансированный рацион, но и нормализовать уровень физической активности. Также нужно помнить, что ягоды — это углеводы (хоть и полезные), а в рационе должны быть и белки, и жиры, и микронутриенты, и клетчатка. Кроме того, ягоды не должны быть единственным источником углеводом в рационе», — подытожила она.

Ранее Мухина заявила, что почти каждый второй россиянин страдает от непереносимости лактозы (неспособности усваивать молочный сахар), однако если такой человек откажется от традиционных молочных продуктов, то качество его жизни существенно улучшится. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

