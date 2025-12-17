Roblox выразил готовность к сотрудничеству с Роскомнадзором

В частности, сервис заявил о готовности принять меры, направленные на удаление опасной и деструктивной информации, а также пресечение противоправных действий и коммуникаций пользователей.

Как пишет RT, в Роскомнадзоре положительно оценили готовность Roblox привести свою деятельность в соответствие с российским законодательством.

«Если это... реальная готовность изменить своё отношение к обеспечению безопасности детей в сети Интернет, то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой», — указали в ведомстве.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что России нужен собственный аналог Roblox, но контролируемый госорганоми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

