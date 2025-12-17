Roblox выразил готовность к сотрудничеству с Роскомнадзором
Руководство платформы Roblox выразило готовность к сотрудничеству с российскими властями. Об этом говорится в официальном обращении, направленом в Роскомнадзор.
В частности, сервис заявил о готовности принять меры, направленные на удаление опасной и деструктивной информации, а также пресечение противоправных действий и коммуникаций пользователей.
Как пишет RT, в Роскомнадзоре положительно оценили готовность Roblox привести свою деятельность в соответствие с российским законодательством.
«Если это... реальная готовность изменить своё отношение к обеспечению безопасности детей в сети Интернет, то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой», — указали в ведомстве.
Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что России нужен собственный аналог Roblox, но контролируемый госорганоми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
