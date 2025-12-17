Путин назвал главным результатом СВО возвращение Россией полного суверенитета
За время проведения специальной военной операции (СВО) Россия «вернула себе статус полного суверенитета». Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на коллегии российского Минобороны, он указал, что это «главное, что произошло за время проведения» СВО.
«Россия стала, во всех смыслах этого слова, суверенной страной... В том числе и в значительной степени с участием Вооружённых сил», - сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что западные страны пытаются нанести России стратегическое поражение и развалить её, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вопрос одного дня: Когда Роскомнадзор сможет разблокировать Roblox
- Ни норм, ни программ, ни эффекта: Хамзаев вскрыл проблемы рехабов в РФ
- Белоусов заявил, что в 2025 году был перевыполнен план комплектования ВС России
- Путин назвал главным результатом СВО возвращение Россией полного суверенитета
- Roblox выразил готовность к сотрудничеству с Роскомнадзором
- Белоусов: Планы НАТО предусматривают готовность к столкновению с РФ к 2030 году
- «Сразу много не бывает»: Зумеров призвали не ждать больших зарплат в кино
- «СМС на 25 миллиардов»: Чем грозит операторам перевод банковских уведомлений в МАХ
- Белоусов: Эффективность ПВО РФ против атак ВСУ составляет 97%
- Новичков в кино призвали обучать на съемочной площадке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru