Путин назвал главным результатом СВО возвращение Россией полного суверенитета

За время проведения специальной военной операции (СВО) Россия «вернула себе статус полного суверенитета». Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: Россия добьется освобождения исторических земель военным путем

Выступая на коллегии российского Минобороны, он указал, что это «главное, что произошло за время проведения» СВО.

«Россия стала, во всех смыслах этого слова, суверенной страной... В том числе и в значительной степени с участием Вооружённых сил», - сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что западные страны пытаются нанести России стратегическое поражение и развалить её, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

