Белоусов: Планы НАТО предусматривают готовность к столкновению с РФ к 2030 году

Входящие в НАТО страны значительно наращивают траты на войну и готовят инфраструктуру к переброске войск в сторону России. Как пишет RT, об этом заявил глава российского Минобороны Андрей Белоусов.

Орбан: Генсек НАТО вряд ли сохранит свой пост после слов о конфликте с Россией

В ходе расширенной коллегии военного ведомства он указал, что это свидетельствует о подготовке Североатлантического альянса к военному столкновению с Москвой.

«Предусмотрено достижение готовности... на рубеже 2030-х годов... Об этом неоднократно заявляли официальные представители блока... Не мы угрожаем - нам угрожают», - заключил министр.

Ранеен генсек НАТО Марк Рютте назвал Россию прямой военной угрозой из-за её наращивания сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

