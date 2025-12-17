Белоусов: Планы НАТО предусматривают готовность к столкновению с РФ к 2030 году

В ходе расширенной коллегии военного ведомства он указал, что это свидетельствует о подготовке Североатлантического альянса к военному столкновению с Москвой.

«Предусмотрено достижение готовности... на рубеже 2030-х годов... Об этом неоднократно заявляли официальные представители блока... Не мы угрожаем - нам угрожают», - заключил министр.

Ранеен генсек НАТО Марк Рютте назвал Россию прямой военной угрозой из-за её наращивания сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».