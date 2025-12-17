Белоусов: Планы НАТО предусматривают готовность к столкновению с РФ к 2030 году
Входящие в НАТО страны значительно наращивают траты на войну и готовят инфраструктуру к переброске войск в сторону России. Как пишет RT, об этом заявил глава российского Минобороны Андрей Белоусов.
В ходе расширенной коллегии военного ведомства он указал, что это свидетельствует о подготовке Североатлантического альянса к военному столкновению с Москвой.
«Предусмотрено достижение готовности... на рубеже 2030-х годов... Об этом неоднократно заявляли официальные представители блока... Не мы угрожаем - нам угрожают», - заключил министр.
Ранеен генсек НАТО Марк Рютте назвал Россию прямой военной угрозой из-за её наращивания сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вопрос одного дня: Когда Роскомнадзор сможет разблокировать Roblox
- Ни норм, ни программ, ни эффекта: Хамзаев вскрыл проблемы рехабов в РФ
- Белоусов заявил, что в 2025 году был перевыполнен план комплектования ВС России
- Путин назвал главным результатом СВО возвращение Россией полного суверенитета
- Roblox выразил готовность к сотрудничеству с Роскомнадзором
- Белоусов: Планы НАТО предусматривают готовность к столкновению с РФ к 2030 году
- «Сразу много не бывает»: Зумеров призвали не ждать больших зарплат в кино
- «СМС на 25 миллиардов»: Чем грозит операторам перевод банковских уведомлений в МАХ
- Белоусов: Эффективность ПВО РФ против атак ВСУ составляет 97%
- Новичков в кино призвали обучать на съемочной площадке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru