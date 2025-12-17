Белоусов: Эффективность ПВО РФ против атак ВСУ составляет 97%

Выступая на заседании коллегии военного ведомства, он указал, что если в начале 2025 году украинская армия в месяц задействовала для атак в среднем 1,5 тысячи дальних беспилотников, то с мая число дронов постепенно увеличилось до 3 700.

Глава Минобороны также рассказал о старте развертывания «качественно нового сегмента системы ПВО», основой которого являются FPV-перехватчики. Их применение доказало свою эффективность. В первом полугодии 2026 года необходимо завершить формирование и оснащение расчетов этим видом оружия

Ране в Минобороны заявили, что ночью 17 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 94 беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

