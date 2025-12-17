Белоусов: Эффективность ПВО РФ против атак ВСУ составляет 97%
Эффективность российской системы противовоздушной обороны (ПВО) против атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) составляет в среднем 97%. Как пишет RT, об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Выступая на заседании коллегии военного ведомства, он указал, что если в начале 2025 году украинская армия в месяц задействовала для атак в среднем 1,5 тысячи дальних беспилотников, то с мая число дронов постепенно увеличилось до 3 700.
Глава Минобороны также рассказал о старте развертывания «качественно нового сегмента системы ПВО», основой которого являются FPV-перехватчики. Их применение доказало свою эффективность. В первом полугодии 2026 года необходимо завершить формирование и оснащение расчетов этим видом оружия
«Их применение доказало свою эффективность. В первом полугодии 2026 года необходимо завершить формирование и оснащение расчётов», - заключил он.
Ране в Минобороны заявили, что ночью 17 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 94 беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белоусов: Эффективность ПВО РФ против атак ВСУ составляет 97%
- Лучше не будет: Россиянам посоветовали не откладывать покупку жилья в ипотеку
- Белоусов: Потери ВСУ превысили 500 тысяч человек
- Россиян ждет дефицит? Фермеры пожаловались на «яичный кризис»
- Путин: Россия добьется освобождения исторических земель военным путем
- «Закусывая земляникой»: Кончаловский рассказал о работе над спектаклем «Макбет»
- Госдума одобрила введение электронных студенческих билетов и зачетных книжек
- Путин: Российские войска в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов
- Госдума запретила продажу сигарет и вейпов на остановках транспорта
- Российские операторы связи заблокировали в 2025 году 14 млн номеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru