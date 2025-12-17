Белоусов заявил, что в 2025 году был перевыполнен план комплектования ВС России
В 2025 году был перевыполнен план комплектования Вооружённых сил России. Как пишет RT, об этом заявил глава Минобороны страны Андрей Белоусов.
Выступая на расширенном заседании коллегии военного ведомства, он уточнил, что контракт с российской армией подписали почти 410 тысяч граждан.
«Практически две трети из них — молодые люди до 40 лет, более трети имеют высшее или среднее специальное образование», — отметил министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
