Белоусов заявил, что в 2025 году был перевыполнен план комплектования ВС России

Выступая на расширенном заседании коллегии военного ведомства, он уточнил, что контракт с российской армией подписали почти 410 тысяч граждан.

«Практически две трети из них — молодые люди до 40 лет, более трети имеют высшее или среднее специальное образование», — отметил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

