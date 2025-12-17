Белоусов заявил, что в 2025 году был перевыполнен план комплектования ВС России

В 2025 году был перевыполнен план комплектования Вооружённых сил России. Как пишет RT, об этом заявил глава Минобороны страны Андрей Белоусов.

Медведев: С начала 2025 года в ВС РФ приняты более 400 тысяч контрактников

Выступая на расширенном заседании коллегии военного ведомства, он уточнил, что контракт с российской армией подписали почти 410 тысяч граждан.

«Практически две трети из них — молодые люди до 40 лет, более трети имеют высшее или среднее специальное образование», — отметил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:КонтрактыВоеннослужащиеМинобороны РФВооруженные Силы РФ

