Россиянам рассказали, куда жаловаться на слишком долгое отключение горячей воды
Обычно отключения горячий воды не длятся дольше 10-14 дней, но бывают и аварийные ситуации, сказал НСН Константин Крохин.
Сегодня в России действуют рекомендательные нормы по длительности отключения горячей воды, а регионы вправе устанавливать собственные сроки — с учётом местной инфраструктуры и возможностей, сказал НСН председатель Жилищного Союза, юрист Константин Крохин.
Депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила «Парламентской газете», что намерена обратиться в Роспотребнадзор, чтобы в России вернули санитарные правила жестких нормативов, ограничивающих максимальные сроки отключения горячего водоснабжения в жилых домах. Сейчас плановые отключения воды занимают в среднем две недели. Однако на практике этот период может затянуться, особенно если в ходе опрессовки выявляются поврежденные участки труб. Отсутствие законодательно закрепленного максимального срока лишает граждан возможности опираться на конкретный норматив при подаче исковых заявлений в суд. Кроме того, ресурсоснабжающие организации не имеют должного стимула для оперативного завершения ремонтных работ. Крохин отметил, что в Москве сроки чаще укладываются в 10 дней, тогда как в малых городах перебои могут длиться дольше.
«Каждый конкретный случай требует особого рассмотрения. Сроки, которые раньше были установлены, основываются на том опыте, на той истории вопроса, которые исторически сложились. В России сейчас есть действующие рекомендательные нормы. Можно сказать, что установленных сроков достаточно, так как раньше все в них укладывались. Помимо этого, у регионов есть право устанавливать свои нормативы, которые не являются чем-то "спущенным сверху", а опираются на возможности муниципальных или региональных властей. В Москве, например, внутренний регламент составляет 10 дней. В большей части случаев его хватает. Бывают аварийные случаи, которые возникают из-за износа коммунальной инфраструктуры. Плановые работы можно провести в традиционные сроки 10-14 дней, но отдельные случаи приводят к тому, что иногда эти сроки увеличиваются. В регионах России ситуация хуже, чем в столице, в малых городах, соответственно, все сложнее, чем в городах-миллионниках. Этот норматив был установлен достаточно давно. Отменен он был в связи с тем, что перестал действовать СанПиН», — сказал собеседник НСН.
Он также рассказал, куда жаловаться россиянам, столкнувшимся с очень долгим отключением горячей воды.
«Если сети сильно изношены, то надо заниматься их ремонтом, а потом поддерживать в нормальном состоянии. У потребителя коммунальных услуг есть понятный алгоритм в случае форс-мажора. Надо обращаться к поставщику этих услуг — в управляющую компанию. Если в какие-то разумные сроки реакции не последовало, то имеет смысл тогда обращаться в органы государственного жилищного надзора или в органы муниципальной власти», — добавил Крохин.
Ранее Разворотнева сказала в пресс-центре НСН, что проблемы с изношенной коммунальной инфраструктурой в России нельзя решить без привлечения денег частного бизнеса.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам рассказали, куда жаловаться на слишком долгое отключение горячей воды
- Майгуров сохранил пост президента Союза биатлонистов России
- Путин разрешил арест имущества и счетов релокантов за правонарушения против РФ
- Путин поручил спецслужбам усилить защиту мест отдыха детей
- «Притягивают за уши»: Риелторы опровергли резкое подорожание квартир-студий
- Группа The Cure готовит три новых альбома
- Спазмы и опухоли: Врач объяснила, как стресс убивает организм изнутри
- Посредничества не ждите: Зачем Евросоюз пошел на сближение с Китаем
- Путин назвал справедливым снижение налогов для семей с детьми
- Лавров: Послов Великобритании, Франции и ФРГ примут в МИД РФ