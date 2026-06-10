Сегодня в России действуют рекомендательные нормы по длительности отключения горячей воды, а регионы вправе устанавливать собственные сроки — с учётом местной инфраструктуры и возможностей, сказал НСН председатель Жилищного Союза, юрист Константин Крохин.

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила «Парламентской газете», что намерена обратиться в Роспотребнадзор, чтобы в России вернули санитарные правила жестких нормативов, ограничивающих максимальные сроки отключения горячего водоснабжения в жилых домах. Сейчас плановые отключения воды занимают в среднем две недели. Однако на практике этот период может затянуться, особенно если в ходе опрессовки выявляются поврежденные участки труб. Отсутствие законодательно закрепленного максимального срока лишает граждан возможности опираться на конкретный норматив при подаче исковых заявлений в суд. Кроме того, ресурсоснабжающие организации не имеют должного стимула для оперативного завершения ремонтных работ. Крохин отметил, что в Москве сроки чаще укладываются в 10 дней, тогда как в малых городах перебои могут длиться дольше.