«Срочно возвращать!»: Госуправление сферой ЖКХ назвали спасением регионов
В регионах, где есть проблемы с финансированием, нужно передать государству функцию управления поставщиками коммунальных услуг, сказал Константин Крохин.
Местные власти зачастую не имеют финансов на содержание и модернизацию системы ЖКХ, однако этот рынок сегодня нельзя сделать полностью государственным, заявил на пресс-конференции в НСН председатель Жилищного Союза, юрист Константин Крохин.
«ЖКХ остаётся в ведении местной власти. При этом многие муниципалитеты, регионы испытывают дефицит финансовых средств и не могут должным образом содержать эту систему. Мощная система ЖКХ создавалась ещё в СССР, а сейчас на региональном и местном уровнях зачастую нет возможность воссоздать её или модернизировать. Это проблема. По нынешнему законодательству, рынок ЖКХ конкурентный, и нельзя всё сделать полностью государственным. А с другой стороны, там мало денег и всё старое, туда никто не заходит по конкуренции, а государство не может взять на себя ни ответственность, ни прямое внеконкурсное финансирование. Надо скорректировать закон, как в части коммунального хозяйства, так и жилищного управления. Это и аварийные дома, и "спящие" дома - 80%, которые собрания собственников не проводят и тариф не выбирают, но при этом ждут качественного обслуживания», - отметил Крохин.
По его мнению, в отдельных регионах нужно срочно передать государству управление поставщиками услуг.
«Жилищный кодекс не полностью соответствует нашим возможностям, не всё наши жители оттуда могут использовать, и неправильно говорить, что рынок всё отрегулирует. В этом смысле я поддерживаю возврат государства (в сферу ЖКХ. - Прим. НСН). Два года у нас идёт дискуссия с привлечением должностных лиц и экспертов. Наши предложения простые: речь не о возврате собственности государству, а о передаче государству функции управления поставщиками. В регионах, где проблемы с финансированием, это нужно делать срочно!» - подчеркнул эксперт.
Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева ранее заявила в пресс-центре НСН, что единые рассчетно-кассовые центры в сфере ЖКХ являются «мечтой всех губернаторов».
