«Аргумент в пользу участия "частников" - финансовый. По поручению президента к 2030 году надо восстановить всю изношенную коммунальную инфраструктуру. В 2022 году объем требуемых на это средств исчислялся в 4,5 трлн рублей. Сейчас я слышу цифру Фонда развития территорий, что сумма приближается к 10 триллионам. При этом государство готово вложить из бюджетов разных уровней 2 трлн рублей. Где взять остальное? За счёт тарифов для граждан мы это сделать не можем. Не функция государства – реализовывать инвестиционные проекты. Пока без реальных, нормальных частных инвесторов мы проблему не решим. С другой стороны, я согласна, что есть территории, которые им интересны, но есть сферы абсолютно неконкурентные - малые города, сельская местность, водоснабжение. Вот туда нужно направить ресурсы государства», - разъяснила депутат.

Вместе с тем она напомнила о негативном опыте принуждения региона к концессиям «огнём и мечом».

«Есть эффективные примеры работы частных концессионеров. Я считаю, что главная проблема – ненадлежащая институциональная среда. Что у нас было с концессионными соглашениями? Был период лет 10 назад, когда правительство «огнём и мечом» загоняло регионы в концессии. И, к сожалению, даже там, где не было никакого интереса бизнеса к этим концессиям. Это был отчётный показатель. У муниципалов при этом не было никакого опыта. Когда анализируешь эти концессионные соглашения, видно, что там обязательства концессионера возникают через 20 лет после эксплуатации… То есть бизнесмен прибыль получает, а вкладывать будет когда-нибудь потом. В 2025 году закон о концессионных соглашениях мы поправили. Инвестпрограмма стала их обязательной частью, а её невыполнение – показанием к расторжению концессий. Посмотрим, как это будет работать», - отметила Разворотнева.

Со своей стороны, председатель Жилищного Союза, юрист Константин Крохин ранее заявил в пресс-центре НСН, что концессии уже не являются палочкой-выручалочкой в сфере ЖКХ.

