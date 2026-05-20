«Через концессию в некоторых регионах по сути происходили "схематозные" варианты расхищения бюджетных средств. Например, в Тамбовской области выяснилось, что тот взнос, который обещали концессионеры, на самом деле был "нарисован" за счет увеличения сметы строительства на бумаге. Мы должны констатировать, что это псевдорыночные механизмы, что якобы придут инвесторы… Они не придут. Из-за границы их нет, а свои, видимо, поиздержались – денег у них нет. Некоторые концессионеры пытались брать кредиты, но при ставке в 25% - какое вообще кредитование? Стало понятно, что концессии, старый подход – не палочка-выручалочка. Там, где концессионеры справились, позже выяснилось, что это "дочки" госкорпораций. У них либо льготное финансирование в банках, либо экспортные контракты, которые позволяют инвестировать», - подчеркнул эксперт.

В этой связи они призвал «приземлиться на землю».

«Исходя из всего этого, я считаю, что нужно забыть про весь этот флер бизнеса, инвестиций, международного участия. Надо приземлиться на землю и принять, что источники финансирования только внутренние: либо сбережения граждан – триллионы в банках, либо инвестиции государства через институты развития. И если государство софинансирует, то пусть уж в лице региональных или муниципальных властей берут на себя ответственность, как сделал губернатор Тамбовской области. Ему нужно будет воссоздать водоканал, другие струкуры…», - пояснил Крохин.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, до 2029 года включительно ожидается рост тарифов ЖКХ в общей сложности на 35,7%, при этом сильнее всего должна подорожает электроэнергия — на 57% за четыре года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

