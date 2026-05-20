«Схематозы» и палочка-выручалочка: В России констатировали крах концессий в ЖКХ
Нужно забыть про «флер бизнеса» и признать, что сегодня есть только внутренние источники финансирования ЖКХ, сказал в эфире НСН Константин Крохин.
Механизм концессии, в рамках которого частным инвесторам давали право эксплуатации и реконструкции объектов ЖКХ, перестал работать в России, заявил на пресс-конференции в НСН председатель Жилищного Союза, юрист Константин Крохин.
«Через концессию в некоторых регионах по сути происходили "схематозные" варианты расхищения бюджетных средств. Например, в Тамбовской области выяснилось, что тот взнос, который обещали концессионеры, на самом деле был "нарисован" за счет увеличения сметы строительства на бумаге. Мы должны констатировать, что это псевдорыночные механизмы, что якобы придут инвесторы… Они не придут. Из-за границы их нет, а свои, видимо, поиздержались – денег у них нет. Некоторые концессионеры пытались брать кредиты, но при ставке в 25% - какое вообще кредитование? Стало понятно, что концессии, старый подход – не палочка-выручалочка. Там, где концессионеры справились, позже выяснилось, что это "дочки" госкорпораций. У них либо льготное финансирование в банках, либо экспортные контракты, которые позволяют инвестировать», - подчеркнул эксперт.
В этой связи они призвал «приземлиться на землю».
«Исходя из всего этого, я считаю, что нужно забыть про весь этот флер бизнеса, инвестиций, международного участия. Надо приземлиться на землю и принять, что источники финансирования только внутренние: либо сбережения граждан – триллионы в банках, либо инвестиции государства через институты развития. И если государство софинансирует, то пусть уж в лице региональных или муниципальных властей берут на себя ответственность, как сделал губернатор Тамбовской области. Ему нужно будет воссоздать водоканал, другие струкуры…», - пояснил Крохин.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, до 2029 года включительно ожидается рост тарифов ЖКХ в общей сложности на 35,7%, при этом сильнее всего должна подорожает электроэнергия — на 57% за четыре года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Депутат ГД Разворотнева рассказала о перерасчёте платёжек за тепло
- «Лазейки найдутся»: Россияне не лишатся приложений из-за новых правил Google
- Путин: В России китайский язык учат более 100 тысяч граждан
- Не отказ, а ротация: Что предпринимают компании в условиях резкого подорожания офисов
- Лукьяненко заявил о нехватке книг в жанре настоящей научной фантастики
- «Пусть зацепят зрителя!»: Кинотеатры опровергли «демарш» против фильмов об СВО
- Юрист назвал самые распространенные мошеннические схемы для обмана дачников
- Мясников заявил, что каждый лишний килограмм веса «забирает жизнь»
- «В школу не устроиться»: Где работать учителям физкультуры
- Песков рассказал, что его дочь заговорила по-китайски раньше, чем по-русски