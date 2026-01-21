«Наряду с законом о защите прав потребителей действуют и дополнительные нормативные акты, в том числе правила оказания услуг связи. И данными документами, к сожалению, предусмотрена возможность изменения тарифной политики при условии заблаговременного уведомления абонентов. Так что такая опция у операторов есть, и по всей видимости, они начинают ей пользоваться», - рассказал он.

При этом собеседник НСН раскрыл, как в таком случае могут протестовать простые абоненты.

«Потребители могут выбрать другого оператора и перейти к нему со своим номером. Надо смотреть, насколько согласована эта практика у разных операторов. Наверняка есть возможность выбрать оператора, который сможет сформулировать более выгодное предложение», - подытожил он.

Ранее редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн заявил НСН, что операторы вводят плату за опцию «Безлимитный интернет» на фоне роста стоимости электроэнергии, это не нарушает права граждан.

