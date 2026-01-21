Повышение тарифов за безлимитный интернет не нарушает закон
Граждане могут посмотреть, какой из операторов предлагает наиболее выгодные условия, и перейти к нему, так как не у всех тарифная политика одинаковая, заявил НСН Олег Павлов.
Операторы имеют право менять тарифную политику, заранее уведомив клиентов о повышении цен, однако и абоненты свободны в выборе оператора. Об этом НСН напомнил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Крупные федеральные операторы связи (МТС, Билайн, Теле2 и Мегафон) уже предупредили абонентов о введении платы за безлимитный интернет, пишет Forbes. Так, ранее в конце декабря оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн») разослал уведомление в декабре, «МегаФон» - в январе. Информацию уже проверяет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Павлов сообщил, что операторы действуют в рамках правового поля.
«Наряду с законом о защите прав потребителей действуют и дополнительные нормативные акты, в том числе правила оказания услуг связи. И данными документами, к сожалению, предусмотрена возможность изменения тарифной политики при условии заблаговременного уведомления абонентов. Так что такая опция у операторов есть, и по всей видимости, они начинают ей пользоваться», - рассказал он.
При этом собеседник НСН раскрыл, как в таком случае могут протестовать простые абоненты.
«Потребители могут выбрать другого оператора и перейти к нему со своим номером. Надо смотреть, насколько согласована эта практика у разных операторов. Наверняка есть возможность выбрать оператора, который сможет сформулировать более выгодное предложение», - подытожил он.
Ранее редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн заявил НСН, что операторы вводят плату за опцию «Безлимитный интернет» на фоне роста стоимости электроэнергии, это не нарушает права граждан.
