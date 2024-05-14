Самовольное подключение воды может привести к лишению свободы

Самовольное присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения грозит нарушителю административным либо уголовным наказанием. Об этом рассказала Aif.ru кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

По ее словам, проблемы с водоснабжением могут вынудить собственников жилых помещений «врезать» свои трубы в центральный водопровод, однако это запрещено законом.

Размер ущерба в результате определит собственник, эксперт или суд. КоАП предусматривает штраф для граждан до 1,5 тысяч рублей, для должностных лиц —до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — до 30 тысяч рублей.

По словам эксперта, имущественная ответственность предусмотрена Гражданским кодексом за вред, причиненный незаконной врезкой водоснабжающей организации. Его придется возместить полностью. Уголовная ответственность может предусматривать штраф в размере до 300 тысяч рублей или даже лишение свободны до двух лет.

Ранее сообщалось, что плановые отключения горячей воды в Москве начнутся с 20 мая. Они были отложены из-за холодной погоды.

