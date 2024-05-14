Самовольное подключение воды может привести к лишению свободы
Самовольное присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения грозит нарушителю административным либо уголовным наказанием. Об этом рассказала Aif.ru кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.
По ее словам, проблемы с водоснабжением могут вынудить собственников жилых помещений «врезать» свои трубы в центральный водопровод, однако это запрещено законом.
Размер ущерба в результате определит собственник, эксперт или суд. КоАП предусматривает штраф для граждан до 1,5 тысяч рублей, для должностных лиц —до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — до 30 тысяч рублей.
По словам эксперта, имущественная ответственность предусмотрена Гражданским кодексом за вред, причиненный незаконной врезкой водоснабжающей организации. Его придется возместить полностью. Уголовная ответственность может предусматривать штраф в размере до 300 тысяч рублей или даже лишение свободны до двух лет.
Ранее сообщалось, что плановые отключения горячей воды в Москве начнутся с 20 мая. Они были отложены из-за холодной погоды.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минцифры работает над отменой роуминга между Белоруссией и Россией
- Великобритания разрешила Украине атаковать Крым британским оружием
- СМИ: Тайвань зафиксировал приближение к острову 23 самолетов и БПЛА Китая
- В РФ хотят расширить список преступлений с наказанием в виде принудительных работ
- СМИ: Хакеры взломали внутренние платформы Европола и украли данные
- Суд в Париже оправдал режиссера Романа Полански по делу о клевете
- Путин назначил нового посла в Индонезии и Восточном Тиморе
- Колокольцев: МВД не хватает 152 тысячи человек личного состава
- МВД усилит контроль за пребыванием иностранных граждан в РФ
- Мурашко: Проблему с кадрами в медицине можно решить за 5-6 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru