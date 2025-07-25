Бывший губернатор Тамбовской области арестован по делу о крупной взятке
Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова, сообщает РИА Новости. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.
Следствие ходатайствовало об аресте, ссылаясь на тяжесть предполагаемого преступления и возможные риски вмешательства в расследование. Суд удовлетворил это требование.
Санкции по соответствующей статье Уголовного кодекса предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.
Максим Егоров возглавлял администрацию Тамбовской области с сентября 2022 года по ноябрь 2024 года. До этого, с октября 2021 года, он занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru