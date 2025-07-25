Бывший губернатор Тамбовской области арестован по делу о крупной взятке

Санкции по соответствующей статье Уголовного кодекса предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

Максим Егоров возглавлял администрацию Тамбовской области с сентября 2022 года по ноябрь 2024 года. До этого, с октября 2021 года, он занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора, передает «Радиоточка НСН».

