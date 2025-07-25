Трамп заявил о планах начать новое ядерное разоружение с Россией

США намерены приступить к разработке нового соглашения по ядерному разоружению после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер назвал завершение срока действия нынешнего соглашения «проблемой для мира» и подтвердил, что Вашингтон приступает к работе над возможными альтернативами. Детали будущих инициатив президент раскрывать не стал.