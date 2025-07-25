Трамп заявил о планах начать новое ядерное разоружение с Россией
США намерены приступить к разработке нового соглашения по ядерному разоружению после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Американский лидер назвал завершение срока действия нынешнего соглашения «проблемой для мира» и подтвердил, что Вашингтон приступает к работе над возможными альтернативами. Детали будущих инициатив президент раскрывать не стал.
Трамп также напомнил о взаимных ограничениях, наложенных ДСНВ на США и Россию в сфере ядерных вооружений. Он подчеркнул, что снятие этих ограничений создает риски для глобальной безопасности, и выразил заинтересованность в дальнейшем сокращении арсеналов обеих стран.
Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой и вступил в силу в 2011 году. Его срок действия составляет десять лет с возможностью однократного продления на пять лет, дальнейшее продление не предусмотрено. Соглашение истекает в феврале 2026 года, передает «Радиоточка НСН».
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