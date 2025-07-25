Телеграм: Стамбул, новый майдан, «Рашагейт»

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Глава американской национальной разведки Тулси Габбард заявила, что экс-президент США Барак Обама может быть привлечен к ответственности за госизмену и попытку государственного переворота. Его обвиняют в подделке данных разведки о «российском следе» на выборах в 2016 году.

«Пост-Америка️» рассуждает о последствиях для России:

«Надо прикрыть чем-то позорный слив "дела Эпштейна" – достаем из пыльного шкафа российскую папочку. Но все это не интересно. Интересно другое – нам что с того? <…> Из-за "вмешательства" США: ввели большое число персональных санкций; выслали из страны 35 российских дипломатов и ввели визовые ограничения; забрали 2 резиденции ("дачи") в Мэриленде и Нью-Йорке. Потом, правда, предлагали их вернуть в обмен на поддержку Москвой "перемирия в Сирии" – т.е. вообще никак не связано с изначальным предлогом по отъему. Кстати, а что с перемирием в Сирии сейчас? – - приняли (обеими партиями в Сенате 98 голосами "за" и 2 "против") закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), на которой потом "насаживались" подзаконные акты и новые санкции (против полусотни российских компаний, что ограничивало – и продолжает – торговлю, финансирование и инвестиции). Так вот, если "вмешательства" не было, логично поставить вопрос перед администрацией Трампа об отмене этих мер? Но просто так этот закон не отменить – он "ограничивает возможность президента США по единоличной отмене ранее введенных санкций", "требует специальной процедуры запроса разрешения у Конгресса и обоснования отмены интересами нацбезопасности США". Даже если так, ставить вопрос надо с максимальной оглаской, чтобы бывшим-нынешним партнерам было неловко. Стыдно не будет, но неловко – вполне. Не получится по сути, хотя бы в пиар попробуем».

Американист Малек Дудаков пишет, что проблемы возникли и у Хиллари Клинтон:

«Неожиданный поворот Рашагейта. Теперь уже демократам приходится отбиваться от обвинений в связях с Россией. Тулси Габбард представила документы о серьезных психологических проблемах Хиллари Клинтон. Ей даже приходилось принимать сильные транквилизаторы. Все помнят, как в сентябре 2016 года Хиллари Клинтон чуть не упала во время присутствия на памятных мероприятиях по случаю терактов 9/11 в Нью-Йорке. Тогда это объяснили пневмонией. Теперь же выясняется, что Хиллари сидела на антидепрессантах с успокоительными. Кроме того, Хиллари уличают в попытках убедить лидеров разных религиозных групп в США поддержать Демпартию на выборах за счет обещаний профинансировать их деятельность по линии Госдепартамента. Причем команда Трампа теперь представляет Клинтон жертвой шантажа – мол, Россия все это знала и готова была использовать как рычаг давления на демократов. Заодно Габбард требует от Минюста США завести уголовные дела против многих видных демократов, включая Барака Обаму, за госизмену в связи с Рашагейтом. Их теперь вполне могут затаскать по слушаниям и судам. Тем более Обама – де-факто патриарх Демпартии, атака на него ослабит позиции демократов на выборах в Конгресс в 2026 году».

«Всевидящее око» размышляет о перспективах Обамы:

«В чем Трампу не откажешь, так это в упорстве, с которым он продолжает долбить в одну точку. Обаму как символ момента высшего могущества демократов и как человека, принявшего активное участие в забрасывании грязью кандидата от республиканцев, он так и не простил – и, судя по всему, не простит уже никогда. В своих соцсетях ехидный хозяин Белого дома выложил сгенерированный при помощи ИИ ролик, в котором Обаме, беседующему в Овальном кабинете с Трампом, вломившиеся агенты ФБР заламывают руки. А затем бывший главный демократ планеты в арестантской робе тоскует за решеткой. Трамп, которому подобная перспектива грозила в реальности после довольно странного штурма Белого дома его сторонниками, человек злой, да и память у него хорошая. Так что не удивимся, если увидим Барака Хуссейновича на скамье подсудимых еще до конца десятилетия – невзирая на все постпрезидентские иммунитеты».

«Фестиваль отговорок» полагает, что Трамп просто пытается отвлечь внимание от списка клиентов педофила Эпштейна:

«Дональд Трамп предложил каждый раз, когда ему задают вопрос про Эпштейна, начинать говорить про то, что "Обама украл выборы". У нас один вопрос: как именно Обама украл выборы, если Трамп стал президентом? У Хиллари Клинтон украл что ли? А самое важно в другом. Давайте проведем реверс-инжиниринг: если "Обама украл выборы" должно быть ответом на вопрос "где файлы Эпштейна", то каждый раз, когда Трамп и миньоны сами говорят про Обаму, делают они это только для того, чтобы не отвечать на вопрос "где файлы Эпштейна". Вот такое признание того, что вся тема с Обамой просто отвлекает внимание. Как мы и говорили».

«Хайпбист и политтехнолог» убежден, что никто не будет наказан за вранье:

«Высокопоставленные чиновники США намеренно солгали, дезинформировали собственное общество и мировые СМИ, оболгали другую страну, создали искусственную напряженность, которая в итоге стала частью цепи событий, приведших к открытому конфликту. Теперь это официально признано: перед нами политическая конструкция, а не реальные доказательства вмешательства. Кто-то в США понесет за это ответственность? Нет. Обама ответит? Конечно, нет. А ведь у этого человека еще и Нобелевка».



