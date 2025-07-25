Телеграм: Стамбул, новый майдан, «Рашагейт»
В Стамбуле прошел очередной раунд переговоров России и Украины, в Киеве гремят протесты против политики Зеленского, Трамп стращает демократов, а Алиев принимает подарки от ВСУ.
Переговоры в Стамбуле
В среду в Стамбуле прошел очередной раунд российско-украинских переговоров.
«Логика Маркова» пишет о гуманитарной повестке встречи:
«Украина предлагает обмен пленными "всех на всех". Это стандартный гуманистический принцип, чтобы не было торговли пленными как заложниками. Но Россия против по двум причинам. 1) число украинских пленных сейчас видимо больше, чем российских, раз в 20. 2) освобожденных украинских пленных ведь Зеленский почти сразу пошлет воевать с Россией. Верить Зеленскому ведь невозможно. 3) поэтому позиция России – обмен пленными всех на всех – будет обязательно, но после подписания мирного договора».
«Доктор Z прописал» отмечает, что Россия продолжает следовать собственному курсу, не обращая внимания на внешнее давление:
«Последние дипломатические шаги и официальные заявления свидетельствуют о том, что громкие угрозы со стороны Дональда Трампа не оказали ожидаемого эффекта на Кремль. Российское руководство уверено в своей позиции и отказывается от каких-либо искусственных сроков или внешнего диктата в переговорном процессе. Москва не устанавливает жесткие временные рамки для завершения переговоров, в отличие от Киева, который настаивает на личной встрече Зеленского с Владимиром Путиным до конца августа. Этот срок фактически совпадает с 50-дневным периодом, который ранее озвучил Трамп. Однако очевидно, что российская сторона не воспринимает этот дедлайн как обязательный или даже значимый. Вопрос санкций, вопреки ожиданиям Запада, не является предметом обсуждения в текущих переговорах. Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул, что Россия в своей истории уже сталкивалась с гораздо более жесткими формами давления и неизменно побеждала в подобных ситуациях. Российское руководство дает понять, что никакой мир невозможен вне рамок долгосрочных национальных интересов нашей страны».
По итогам переговоров было объявлено, что российская сторона изучила переданный ей список из 339 украинских детей, якобы находящихся в РФ. Оказалось, что большинство детей из украинского списка никогда не были в России, 50 человек оказались не детьми, а взрослыми, а часть настоящих детей из списка уже возвращена на Украину. Остальных детей Россия вернет, как только найдутся их родители, родственники или представители.
«Русский Сыч» размышляет о возвращении украинских детей:
«А если мы их отдадим до окончания боевых действий, то – внимание, вопрос: как скоро как минимум один из возвращенных ребенков попадет на камеры самых правдивых западных телекомпаний – живописно фрагментированный в песочнице в окружении металлических обломков с надписями на каждом из них "я – русская ракета, убивающая украинских детей"? А если не один, а штук десять детей на несколько "варварськых нальотов"? Досрочный ответ, я полагаю, неизбежен. Но в любом случае цифра названа, и она весьма отличается от той, которой хохлы трясли на каждом углу, включая "международный" "уголовный" "суд". Так всегда бывает, когда дело – со скрипом с нашей стороны и с визгом с противоположной – все же доходит до конкретных гуманитарных переговоров. Которым пожелаем дальнейшего успеха – потому что и ясность, и пленных ребят домой, и раненых вынимать, и вообще пользы от них больше, чем вреда. А детей эвакуированных – вернем, конечно. Родителей только освободим и отфильтруем. И обязательно вернем».
«338» поднимает тему пленных жителей Курской области:
«Российская делегация озвучила: около 30 курян остаются "эвакуированными" в Сумскую область. Переводим на русский: без недели год как 30 мирных граждан России находятся в плену. И всех, кроме России, такое положение устраивает. "Такое положение" = беспредел. Какими нормативными актами регулируется подобное перемещение гражданских лиц? Каким статусом они наделяются? Какими правами они располагают? От того, что будет в тысячный раз повторено про "неработающую систему международного права и институтов, призванных обеспечивать право и режимы", ничего не изменится. Мировую общественность куда больше заботит судьба 20 тысяч украденных украинских детей. Которых по факту оказалось 339 человек, и не украденных, а эвакуированных и обеспеченных всем необходимым. Но нужно иметь в виду судьбу этих 30 курян – возрастных людей – которые фактически были угнаны и удерживаются в заложниках. Иметь в виду, чтобы с учетом этой фактуры корректировать неработающую систему институтов и механизмов. И обязательно устанавливать всех причастных к угону российских граждан, чтобы предъявить виновным обвинение».
Очередной майдан
Массовые протесты прошли в Киеве из-за подписанного Владимиром Зеленским закона, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Политический обозреватель Андрей Перла фантазирует:
«А забавно будет, если нынешний майданчик на Украине – это прямо всерьез. А что, вполне себе комбинация: снесут Зеленского за ради борьбы с коррупцией, потом, гляди-ка, свеженайденный вождь майдана скажет, что уже пора отдать России Славянск и Запорожье и прекратить огонь... И Трамп скажет, что он именно так все и задумал, он великий миротворец...»
«Темник» комментирует реакцию Евросоюза:
«В ЕС недовольны тем, что киевский Кащей решил забрать у них ларец с яйцом, в котором хранится его смерть. Зеленский приступил к демонтажу "антикоррупционной" правоприменительной системы внешнего управления режимом со стороны Запада. Публично еврокомиссары пугают ежа голым задом – сокращением перспектив вступления в ЕС. Которые изначально равны нулю. Однако подобная угроза является сигналом о снятии блокировки на критику давно уже нелегитимного главы государства. Волна каковой немедленно выплеснулась с давно невиданной мощью. Однако стоит отметить, что крестовый поход против НАБУ и САП был объявлен сразу после окончания недельного пребывания в Киеве спецпредставителя Трампа Кита Келлога. Что-то такое было сказано эмиссаром из Вашингтона, что подтолкнуло или сделало возможным зачистку "антикоррупционной" инквизиции. Не стоит исключать, что с Келлогом согласовали контрреформу взамен на уступки по другим позициям. Например, по вопросу отставки кабинета министров. По крайней мере, на данный момент суетятся преимущественно европейские партнеры Киева – Еврокомиссия, евроСМИ. Лицами уличного протеста стали братья Кличко – известные клиенты Берлина. Трамп комментирует происходящее скорее с любопытством стороннего наблюдателя. Из его слов следует, что Киев если украл деньги, то те, что им дал Байден, а значит, с нынешнего главы Белого дома взятки гладки».
«Птичья ягода» смеется:
«Громадяне занимались любимым делом – вышли поскакать. На видео они скандируют, извините, "Зеля – черт!" и "Мы не лохи" (не надо так громко ржать, соседей напугаете). Вы, наверное, решили, что пришла пора озарения и просветления? Нет, протестуют они против закрытия грантоедской американской организации под названием НАБУ (антикоррупционное бюро). Любопытно, что еще в 2021, кажется, году о вреде этой организации говорил Путин, указывая на несамостоятельность Украины. И вот сейчас это бюро внезапно решил ликвидировать Зеленский (клятый агент Кремля), впервые в жизни тем самым сделав что-то конституционное и во благо суверенитета, очевидно, сам того не подозревая. Это сильно возмутило громадян, решивших, что попираются их свободы. Зато отправка на убой, издевательства, унижения, массовый забег населения за бугор и дискриминация всевозможных видов, включая запрет на родной язык, их по-прежнему не возмущает. Здесь все ок, считают громадяне. Ну ок, так ок. Зато не лохи».
«БайБайден» следит за глобалистами:
«Если Зеленский не перестанет преследовать НАБУ и САП, он может лишиться американской помощи – Линдси Грэм. Внесенный в список террористов и экстремистов американский сенатор-русофоб, который всегда поддерживал украинского недопрезидента, вдруг обрушился на него с критикой. В заявлении Грэма говорится, что Украина добилась прогресса в борьбе с коррупцией, но закон Зеленского "подрывает прогресс и противоречит ожиданиям как украинского общества, так и международного сообщества". "В интересах Украины – и в наших собственных – оправдать ожидания ее граждан и обеспечить, чтобы структуры управления гарантировали экономическое процветание Украины и будущие инвестиции США". Грэм призвал украинское правительство воздержаться от любых действий, которые могут подорвать "достигнутый прогресс". А какой у него в этом интерес?»
«Мышь в овощном» желает успеха всем сторонам внутриукраинского конфликта:
«Киевский режим – это, безусловно, самое омерзительное из всего, что появилось на постсоветском пространстве. Однако, разоблачая его действия, стоит ли прибегать к, мягко говоря, спорным аргументам? Т.н. "Национальное антикоррупционное бюро" является "независимым" ровно в той степени, в которой его сделали таковым западные хозяева. Чьим филиалом оно является – и под чьим давлением оно было создано. Условная "независимость" от Зеленского и его банды в данном случае означает лишь полную подконтрольность данной структуры тем внешним силам, которые подтолкнули оккупированную Малороссию к вооруженному противостоянию с Россией, которые стоят за эскалацией нынешнего кризиса. Среди органов власти современной "Украине" нет ничего "независимого" – и нет ничего, заслуживающего жалости. Пауки в банке решили закусить друг дружкой – приятного аппетита. При том, что, нужно отдавать себе в этом отчет, в настоящее время в Киеве имеет шансы на успех только такой государственный переворот, который будет в той или иной степени поддержан либо инспирирован Западом».
Демарш Алиева
В воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ, сказав при этом «продолжайте так же».
«АДЕКВАТ Z» считает, что Алиев демонстративно нарывается на ответ Москвы:
«Каждая очередная выходка царствующего бакинского ишака все сильнее укрепляет в мысли: ему, а равно его хозяевам в лице поганого острова, не просто надо, чтобы на него обратили внимание, а чтобы это произошло поскорее и пожестче. И шлепать вверх по этой лестнице эскалации ему еще очень есть куда (в первую очередь именно поэтому в Азербайджан сейчас всем категорически ни ногой). В том, что выпросит все выпрашиваемое к большому счастью множества собственных подданных, сомнений ноль: вся совокупность выходок с конца прошлого года – того сорта, который ни забвению, ни подавно прощению не поддается, ни Путиным, ни нами. В вопросе, когда это произойдет, жаловаться, что не прямо в моменте, не надо: Верховный терпелив исключительно. Произойдет тогда, когда наказание дозреет во всех необходимых отношениях, включая весь объем непубличных подготовительных мероприятий. А пока часы тикают, любуемся, до каких еще пределов ишака может довести иллюзия безнаказанности. Содержание нашей реакции будет определяться ответом в том числе как раз на этот вопрос».
«Харисов о политике» пишет про торчащие уши турков и англичан:
«Демарш Алиева с украинскими шевронами – не эмоциональный выпад, а выверенный и согласованный с Анкарой и опосредованно с Лондоном сигнал. Баку форсирует выход из российского цивилизационного и военно-политического пространства. Задача-максимум – превратить Азербайджан в полноценный военно-политический плацдарм НАТО (через Турцию) на Каспии, окончательно выдавив Россию из Закавказья. Действия Баку синхронизированы с активизацией западных ЧВК и разведсообществ в регионе. Налицо попытка создать для России перманентную южную зону напряжения, чтобы оттянуть ресурсы с украинского направления. Зангезурский коридор в этой схеме – лишь тактическая цель. Стратегическая – полный контроль над транскаспийскими маршрутами и прямой выход сил альянса к границам Ирана и России. В ближайшие месяцы следует ожидать интенсификации военных учений Азербайджана с Турцией и Пакистаном, а также попыток "мягкого" пересмотра статуса Каспийского моря. Экономическое давление на Россию будет нарастать через манипуляции на рынке энергоносителей совместно с другими игроками».
«Пинта разума» напоминает:
«Проблема Ильхама Алиева в том, что он не изучал опыт бывшего президента соседней республики Михаила Саакашвили, который тоже долго провоцировал Москву и даже провел маленькую и победоносную военную кампанию в Аджарии. <…> Расчет Ильхама Алиева на то, что Азербайджан стал региональной супердержавой в Закавказье и имеет мощных союзников в виде Турции и Израиля, в корне неверен. Потому что в случае "грузинского сценария" в отношении Азербайджана ни Анкара, ни Тель-Авив защищать Баку не будут: они просто выразят озабоченность. Потому что, во-первых, им это будет сложно сделать логистически. И во-вторых, рушить свои экономические и политические отношения с Москвой из-за амбиций Алиева они тоже не будут. Кроме того, далеко не все западные страны окажут в случае российско-азербайджанского конфликта поддержку Азербайджану. Скорее всего, французский президент Эммануэль Макрон будет даже рад, если амбициозный азербайджанский президент получит взбучку (как минимум, Новой Каледонии будет спокойнее). Здесь нельзя проводить параллели между Азербайджаном и Украиной: для Запада это абсолютно разные вещи (хотя вне всякого сомнения формально действия России получат осуждение)».
Алиев заявил, что Баку намерен подать иск в международный суд против России из-за крушения азербайджанского самолета, летевшего в Грозный. Алиев потребовал от России признать вину, выплатить компенсации семьям пострадавших и возместить стоимость самолета.
Политолог Алексей Наумов задается вопросом о мотивах Алиева:
«Является ли обращение в "международные суды" наиболее эффективным способом установить истину (при том что расследование еще официально не закончено), добиться компенсаций пострадавшим и в целом оставить эту ситуацию в прошлом? На мой взгляд – нет, не является. Зато это наиболее эффективный способ зафиксировать российско-азербайджанские отношения на рекордно низком уровне на годы вперед, закрыв возможность их восстановления. Значит, вероятнее всего стоит именно такая цель, обрамленная всеми другими – политическими, экономическими, репутационными».
«Мюсли вслух» пишет о сигналах Москвы:
«В Азербайджане, если судить по местной прессе, нервно восприняли информацию о начале российско-иранских военных учений в Каспийском море CASAREX-2025. Они пройдут с участием военно-морских сил двух стран и Корпуса стражей исламской революции Ирана. УкроСМИ также нагнетают, напоминая, что российская Каспийская флотилия умеет доставать крылатыми ракетами даже отдаленные от нее театры военных действий. О последнем, кстати, неплохо бы помнить всем государствам прикаспийского региона. Совсем недавно азербайджанские медиа хвастливо заявляли, что Россия в Закавказье больше никто. Однако трехдневные маневры посылают четкий сигнал и Баку, и стоящему за ним Лондону (BP осваивает около 90% местного нефтегаза), что Каспий и транзитные пути через него остаются под силовым контролем Москвы и Тегерана. При этом любому здравомыслящему человеку понятно, что ничто так не угрожает интересам Азербайджана, как политический курс президента Алиева».
Месть Трампа демократам
Глава американской национальной разведки Тулси Габбард заявила, что экс-президент США Барак Обама может быть привлечен к ответственности за госизмену и попытку государственного переворота. Его обвиняют в подделке данных разведки о «российском следе» на выборах в 2016 году.
«Пост-Америка️» рассуждает о последствиях для России:
«Надо прикрыть чем-то позорный слив "дела Эпштейна" – достаем из пыльного шкафа российскую папочку. Но все это не интересно. Интересно другое – нам что с того? <…> Из-за "вмешательства" США: ввели большое число персональных санкций; выслали из страны 35 российских дипломатов и ввели визовые ограничения; забрали 2 резиденции ("дачи") в Мэриленде и Нью-Йорке. Потом, правда, предлагали их вернуть в обмен на поддержку Москвой "перемирия в Сирии" – т.е. вообще никак не связано с изначальным предлогом по отъему. Кстати, а что с перемирием в Сирии сейчас? – - приняли (обеими партиями в Сенате 98 голосами "за" и 2 "против") закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), на которой потом "насаживались" подзаконные акты и новые санкции (против полусотни российских компаний, что ограничивало – и продолжает – торговлю, финансирование и инвестиции). Так вот, если "вмешательства" не было, логично поставить вопрос перед администрацией Трампа об отмене этих мер? Но просто так этот закон не отменить – он "ограничивает возможность президента США по единоличной отмене ранее введенных санкций", "требует специальной процедуры запроса разрешения у Конгресса и обоснования отмены интересами нацбезопасности США". Даже если так, ставить вопрос надо с максимальной оглаской, чтобы бывшим-нынешним партнерам было неловко. Стыдно не будет, но неловко – вполне. Не получится по сути, хотя бы в пиар попробуем».
Американист Малек Дудаков пишет, что проблемы возникли и у Хиллари Клинтон:
«Неожиданный поворот Рашагейта. Теперь уже демократам приходится отбиваться от обвинений в связях с Россией. Тулси Габбард представила документы о серьезных психологических проблемах Хиллари Клинтон. Ей даже приходилось принимать сильные транквилизаторы. Все помнят, как в сентябре 2016 года Хиллари Клинтон чуть не упала во время присутствия на памятных мероприятиях по случаю терактов 9/11 в Нью-Йорке. Тогда это объяснили пневмонией. Теперь же выясняется, что Хиллари сидела на антидепрессантах с успокоительными. Кроме того, Хиллари уличают в попытках убедить лидеров разных религиозных групп в США поддержать Демпартию на выборах за счет обещаний профинансировать их деятельность по линии Госдепартамента. Причем команда Трампа теперь представляет Клинтон жертвой шантажа – мол, Россия все это знала и готова была использовать как рычаг давления на демократов. Заодно Габбард требует от Минюста США завести уголовные дела против многих видных демократов, включая Барака Обаму, за госизмену в связи с Рашагейтом. Их теперь вполне могут затаскать по слушаниям и судам. Тем более Обама – де-факто патриарх Демпартии, атака на него ослабит позиции демократов на выборах в Конгресс в 2026 году».
«Всевидящее око» размышляет о перспективах Обамы:
«В чем Трампу не откажешь, так это в упорстве, с которым он продолжает долбить в одну точку. Обаму как символ момента высшего могущества демократов и как человека, принявшего активное участие в забрасывании грязью кандидата от республиканцев, он так и не простил – и, судя по всему, не простит уже никогда. В своих соцсетях ехидный хозяин Белого дома выложил сгенерированный при помощи ИИ ролик, в котором Обаме, беседующему в Овальном кабинете с Трампом, вломившиеся агенты ФБР заламывают руки. А затем бывший главный демократ планеты в арестантской робе тоскует за решеткой. Трамп, которому подобная перспектива грозила в реальности после довольно странного штурма Белого дома его сторонниками, человек злой, да и память у него хорошая. Так что не удивимся, если увидим Барака Хуссейновича на скамье подсудимых еще до конца десятилетия – невзирая на все постпрезидентские иммунитеты».
«Фестиваль отговорок» полагает, что Трамп просто пытается отвлечь внимание от списка клиентов педофила Эпштейна:
«Дональд Трамп предложил каждый раз, когда ему задают вопрос про Эпштейна, начинать говорить про то, что "Обама украл выборы". У нас один вопрос: как именно Обама украл выборы, если Трамп стал президентом? У Хиллари Клинтон украл что ли? А самое важно в другом. Давайте проведем реверс-инжиниринг: если "Обама украл выборы" должно быть ответом на вопрос "где файлы Эпштейна", то каждый раз, когда Трамп и миньоны сами говорят про Обаму, делают они это только для того, чтобы не отвечать на вопрос "где файлы Эпштейна". Вот такое признание того, что вся тема с Обамой просто отвлекает внимание. Как мы и говорили».
«Хайпбист и политтехнолог» убежден, что никто не будет наказан за вранье:
«Высокопоставленные чиновники США намеренно солгали, дезинформировали собственное общество и мировые СМИ, оболгали другую страну, создали искусственную напряженность, которая в итоге стала частью цепи событий, приведших к открытому конфликту. Теперь это официально признано: перед нами политическая конструкция, а не реальные доказательства вмешательства. Кто-то в США понесет за это ответственность? Нет. Обама ответит? Конечно, нет. А ведь у этого человека еще и Нобелевка».
Торговые войны
В Пекине прошел 25-й саммит Евросоюза и Китая, накануне которого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула ряд требований к КНР, в том числе ограничение сотрудничества с Москвой. 18-й пакет антироссийских санкций ЕС, утвержденный неделю назад, затронул пять китайских компаний и два банка КНР. На саммите фон дер Ляйен призвала Китай к «перебалансировке торговли».
«Китайский свяZноj» дает прогноз:
«Процессы бегства промышленности из Европы в Китай продолжатся, Урсула продолжит антикитайскую линию, может что-то мощное сразу по возврату в Брюссель, чтобы показать, что ух там китайцев-то построила, выскажет. Орбан продолжит показывать всем язык, у него четыре китайских завода строятся, из Европы его выгнать технически нельзя (см. глобус), остальные продолжат тихо гнить. В Европарламенте будет обычная пастораль декаданса старушки Европы – пастушки-содомиты (один, конечно, негр) на фоне швейцарских гор обсуждают 19-й пакет санкций против России и ведут показушную борьбу с какой-нибудь фигней китайской, типа "давайте запретим наушники от сяоми, во"».
«Сырьевая игла» пишет, что импорт углеводородов из США в Китай обнулился:
«В июне импорт трех основных энергоносителей из США в Китай обрушился до нуля. Сдвиг произошел в момент возобновления переговоров Пекина и Вашингтона по разрешению торговых разногласий. С февраля поставки американской сырой нефти, СПГ и угля облагаются китайскими пошлинами в размере 10-15%. Эти сборы были введены одним из первых "залпов" в торговой войне, начатой Трампом, и с тех пор импорт из США в Китай неуклонно сокращался. Ситуация достигла апогея в прошлом месяце: согласно последним данным китайской таможни, в июне Китай впервые почти за три года не импортировал сырую нефть из США. Для сравнения, в июне прошлого года объем закупок у США составлял почти $800 млн».
В среду Трамп сообщил, что США заключили с Японией крупную сделку, одна часть которой касается инвестиций, вторая – торговых пошлин.
«Собачье сердце» называет успехи Трампа иллюзорными:
«Верховный лидер рынков заявил, что договорился с Японией о торговой сделке, в рамках которой пошлины на японские товары, включая автомобили, снизили с 25% до 15%, а самураи должны вложить $500 млрд в американскую экономику. Но есть нюанс: американские автопроизводители уже платят 25% (не 15%!) за импорт машин и автозапчастей из Канады и Мексики [секторальный тариф], который бьет по своим же [GM, Ford и Stellantis] из-за значительной доли американских комплектующих в этих авто. Япония, кстати, вкладывающая в США $750 млрд ежегодно (по данным 2024-го), вряд ли добавит в инвестиции что-то новое – вероятно, деньги пойдут на автоматизацию заводов, где ИИ и роботы вытесняют людей. Это ключевая ловушка: репатриация заводов в эпоху бума автоматизации – пустая трата времени. С ЕС тоже весело: FT сливает новость, что дипломаты видят прогресс в сделке с тарифами в 15%, как у Японии. Европа с ее автогигантами (Volkswagen, Mercedes) вряд ли примет условия без взаимных уступок, особенно с давлением на Китай как основного партнера. «ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ» Трампа, возможно, имели бы смысл в начале 2010-х, но сегодня – они бессмысленны».
«Мейстер» пишет, что Евросоюз, в отличие от Японии, пытается противостоять Трампу:
«Трамп продолжает обирать сателлитов, однако реакцию это вызывает разную. Так, пока Япония униженно согласилась на 15% пошлины и обязательства инвестиций в размере $550 млрд в США, в ЕС задумались о сопротивлении – Блумберг пишет о готовности ввести 30% пошлины на товары из США, если не удастся полюбовно договориться по тарифам. Реакция ЕС исходит не столько от политической субъектности, сколько от понимания бедственного положения экономики, которое может значительно ухудшиться из-за США. К примеру, если даже ЕС удастся договориться о среднем варианте пошлин в 15%, то, по подсчетам аналитика Commerzbank Йорга Крамера, экспорт одного только немецкого химпрома в США упадет на треть. А это гордость экономики ФРГ – менее продвинутым отраслям может прийтись еще хуже».
Сенатор Алексей Пушков рассуждает о страхах Трампа:
«Трамп имеет основания тревожиться за доллар и угрожать санкциями всем, кто хочет перейти на недолларовые расчеты. При внешней надежности доллара США есть несколько тревожных для него тенденций, что подтверждает график, опубликованный "Файненшл таймс". Во-первых, после замораживания Западом российских активов многие страны урок усвоили и стали более активно скупать золото. Во-вторых, Китай, Россия и др. страны БРИКС во взаимной торговле все больше уходят от доллара. В-третьих, самая крупная экономика мира и некогда главный держатель ценных бумаг США – Китай – от них быстро избавляется: вместо 1.5 трлн в 2010-2015 гг. у КНР осталось около 600 млрд. По этому показателю его обошла Британия, которая, напротив, резко нарастила вложения в доллар. Создается ощущение, что доллару США "спешат на помощь" те страны Запада, которые не входят в зону евро. Плюс управляемые англосаксами оффшоры типа Люксембурга и Каймановых островов. Доллар еще силен, но тревога Трампа, которую он не может скрыть, весьма показательна».
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