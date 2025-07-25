СК раскрыл дело «группы смерти», пострадали 20 детей по всей России

В Москве завершено расследование уголовного дела, связанного с деятельностью так называемой «группы смерти», жертвами которой стали не менее 20 несовершеннолетних. Об этом сообщил глава первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов в интервью изданию «Московский комсомолец».

По словам следователя, обвинения были предъявлены двум фигурантам — мужчине из Новосибирска и несовершеннолетней девушке из Ярославля. Следствие установило, что они целенаправленно искали в интернете подростков с интересом к мрачным и депрессивным темам и вовлекали их в деструктивную онлайн-игру. Под предлогом «испытаний» жертвам предлагались задания, включающие нанесение увечий и другие опасные действия.