СК раскрыл дело «группы смерти», пострадали 20 детей по всей России
В Москве завершено расследование уголовного дела, связанного с деятельностью так называемой «группы смерти», жертвами которой стали не менее 20 несовершеннолетних. Об этом сообщил глава первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов в интервью изданию «Московский комсомолец».
По словам следователя, обвинения были предъявлены двум фигурантам — мужчине из Новосибирска и несовершеннолетней девушке из Ярославля. Следствие установило, что они целенаправленно искали в интернете подростков с интересом к мрачным и депрессивным темам и вовлекали их в деструктивную онлайн-игру. Под предлогом «испытаний» жертвам предлагались задания, включающие нанесение увечий и другие опасные действия.
Как уточнил Денисов, злоумышленники пользовались схемой, аналогичной псевдоигре «Синий кит», известной по ряду громких дел, связанных с подстрекательством к самоубийству. При этом, по данным следствия, преступники не преследовали финансовой выгоды, действуя из стремления к самоутверждению.
Уголовное дело в отношении взрослого участника направлено в суд, он уже осужден и получил срок лишения свободы около десяти лет. Материалы в отношении несовершеннолетней подозреваемой выделены в отдельное производство, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru