Шапарин предположил, что обращаться в Госавтоинспекцию по этому поводу будут лишь единицы.

«Я думаю, что автовладельцы в десятидневный срок сообщают о смене адреса лишь в единичных случаях. Сотрудников ГИБДД на дороге, как правило, никогда не беспокоит, какой адрес написан у человека в ПТС. Сверять его с паспортом и с реальным местом жительства тем более никто не будет. Ни для кого не секрет, что у многих людей регистрация и место жительство не совпадают. Живут они, к примеру, в Москве, а документы на машину выданы по месту регистрации, которая указана в паспорте. Сейчас замена в ПТС данных о регистрации стоит 1,5 тысячи рублей, поэтому приезжать в Госавтоинспекцию или обращаться в МФЦ для того, чтобы внести изменения, будут только самые законопослушные из наиболее законопослушных граждан. Подозреваю, что большинство на это дело просто "забьет". Тем более что санкций за несоблюдение сроков никаких нет», - пояснил эксперт.

Он также рассказал о сильной загруженности сотрудников Госавтоинспеции.

«Учреждения ГАИ работают у нас на пределе своих возможностей из-за нехватки кадров. К тому же в них еще нужно суметь записаться. Это настоящий квест, потому что слоты на Госуслугах обычно все зарезервированы. Записаться можно, но только на какое-то очень отдаленное будущее. Если все автовладельцы всей страной дружно пойдут менять ПТС, Госавтоинспекцию ждет коллапс. К счастью, такой сценарий маловероятен», - отметил Шапарин.