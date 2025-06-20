Юрист объяснил, как отстаивать права в судах с маркетплейсами

Суды с маркетплейсами – это не «борьба с ветряными мельницами», продавцы нередко побеждают, заявил НСН управляющий партнер юридической компании Legal Eagles Армен Серобян.

По его словам, за последний год число исков к Wildberries, OZON и Яндекс Маркету выросло на 74%. Дело в явном дисбалансе в договорных отношениях с продавцами в пользу платформ: демпинг цен, автоакции – лишь часть проблем.



Особенно заметен рост числа исков у Wildberries: их количество год к году увеличилось на 85%, а уровень конфликтности на тысячу продавцов вырос с 4,15 до 7,69 за год. Это указывает как на системные проблемы в модели взаимодействия, так и на повышенную правовую активность продавцов.



При этом более половины дел от селлеров к маркетплейсам (около 55%) заканчиваются частичным удовлетворением исковых требований. Большинство претензий связано с односторонними удержаниями. В последнее время также случается, что продавцы сталкиваются с тем, что на площадках их товары продаются по цене, отличной от желаемой.



Ключ к доказательству правоты продавца — грамотная фиксация каждого взаимодействия и внимательное изучение условий оферты. Маркетплейсы сегодня диктуют правила игры, но это не означает, что продавцы бесправны.



Вопросами справедливого ценообразования на цифровых платформах занимаются и государственные органы. В феврале ФАС выдала предписание Wildberries и Ozon внести соответствующие изменения в оферты продавцов, но результат реализации стал поводом для очередного обращения. Весной продавцы Оzon пожаловались, что маркетплейс стал пессимизировать карточки товаров в случае отказа селлера от принудительного участия в автоакциях.



Серобян добавил, что в Госдуме готовится к принятию закон о платформенной экономике, который обяжет суды защищать права продавцов от монополии и несправедливого ценообразования маркетплейсов. В связи с этим он призвал продавцов быть юридически грамотными и активно отстаивать свои интересы.

