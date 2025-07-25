Дрон атаковал АЗС в Курской области, пострадали три человека

Пожар был ликвидирован силами сотрудников автозаправки до прибытия экстренных служб. По предварительной информации, в результате атаки пострадали три человека.

Все они были доставлены в Рыльскую центральную районную больницу, после чего их планируется перевезти в Курскую областную клиническую больницу, передает «Радиоточка НСН».

