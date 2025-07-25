Дрон атаковал АЗС в Курской области, пострадали три человека
В Курской области зафиксирован новый удар беспилотника по автозаправочной станции. Как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, атака произошла в Рыльском районе у хутора Фонов.
По его данным, украинский дрон нанес повторный удар по АЗС, в результате чего загорелись топливораздаточные колонки.
Пожар был ликвидирован силами сотрудников автозаправки до прибытия экстренных служб. По предварительной информации, в результате атаки пострадали три человека.
Все они были доставлены в Рыльскую центральную районную больницу, после чего их планируется перевезти в Курскую областную клиническую больницу, передает «Радиоточка НСН».
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