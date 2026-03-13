Он также рассказал, что мода на минимализм в ремонте уходит в прошлое. Сейчас в тренде так называемые «дофаминовые интерьеры».

«За прошедшие годы количество комплексных заказов (сразу несколько позиций в одном чеке) выросло более, чем на четверть. Это объясняется несколькими причинами. Первая — клиенты стремятся грамотно вложить собственные сбережения и воспринимают интерьерные решения как грамотный способ инвестирования. Вторая — общемировой тренд на оформление всего пространства в едином стиле и по индивидуальным параметрам. И для выполнения этой задачи, как правило, привлекаются профессиональные дизайнеры с экспертизой. Говоря же об интерьерных стилях, мы отмечаем, что на смену монохромным, даже в каком-то роде "обезличенным" минимализму, сканди и другим, приходят более позитивные, дофаминовые интерьеры. Клиенты стремятся в собственных интерьерах самовыразиться, подчеркнуть свои интересы, а также вкус. Зачастую это отражается в конкретных изделиях, которые создаются кастомизированным способом с учетом пожеланий заказчика», — добавил эксперт.

Ранее застройщик и владелец компании «ВСЛ Экодом» Владимир Федякин рассказал НСН, что стоимость стройматериалов за 2025 год увеличилась на 10-15%, рост цен на рабочую силу составил около 30%.

