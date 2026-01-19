«Право полностью вернуть стоимость билета есть у пассажиров и сейчас, но ранее оно не было привязано именно к 30 минутам опоздания. Это является ответом на достаточно частые ограничения в аэропортах. Это ситуативное решение, которое расширяет для пассажиров возможности для маневра. Они могут оперативно сдать билет, получить деньги, попробовать приобрести билет на железную дорогу, отправиться наземным транспортом. Также бывает так, что человек летит на какое-то конкретное мероприятие, которое становится неактуальным при задержке. В таком случае он спокойно сможет вернуть деньги. Вероятно, сейчас увеличится число вынужденных возвратов билетов. С другой стороны, пассажиры планируют сейчас свой перелет с запасом времени на случай задержи рейсов, поэтому очень частой подобная практика не станет», - рассказал он.

Он также оценил, как это скажется на самих авиакомпаниях.

«Теоретически со стороны пассажиров возможны злоупотребления. Мы знаем же случаи мошенничества, когда пассажиры пользуются бизнес-залом, а потом отказываются от полета, но это редкие случаи. Здесь вала мошенничества тоже не произойдет. Авиакомпании на фоне изменений должны будут оценить, как поменяется модель поведения клиентов. Компании будут стараться увеличенные затраты или недополученную прибыль компенсировать за счет роста тарифов. Но мы же понимаем, что у темпов роста тарифов есть естественные пределы, обусловленные покупательной способности граждан. Поэтому авиакомпании имеют очень ограниченное поле для маневра по цене», - добавил собеседник НСН.

