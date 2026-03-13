Шри-Ланка попросила Россию обеспечить поставки энергоносителей

Шри-Ланка попросила Россию об обеспечении поставок энергоносителей в страну. Об этом рассказал пресс-секретарь дипмиссии РФ в Коломбо Михаил Рогов в беседе с ТАСС.

Он отметил, что российского посла в Шри-Ланке Левана Джагаряна пригласили к главе МИД республики Виджите Херату.

«В ходе встречи... Херат обратился с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоресурсов в Шри-Ланку», - заявил Рогов.

Соответствующее обращение незамедлительно передадут в Москву.

Ранее стало известно, что министерство энергетики Таиланда готовится к переговорам о закупке нефти из России для восполнения существующего дефицита.

