Юрист Багатурия: Чиновникам в регионах может грозить тюрьма за перебитый скот
Чиновникам в субъектах РФ может грозить лишение свободы за перебитых коров, если в суде будет доказана вина должностных лиц. Об этом заявил в беседе с NEWS.ru юрист Вадим Багатурия.
Ранее стало известно о скандалах в ряде регионов в связи с массовым уничтожением животных у фермеров.
Как отметил Багатурия, фермерам, которые жалуются на убой коров под видом опасной инфекции, следует обратиться в суд, предъявив исковые требования о незаконности действий.
«Им надо доказать, что животные были здоровы. Тогда можно будет говорить о превышении должностных полномочий сотрудниками тех организаций, которые изымают скот. В случае если вина чиновников будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы. Изъятие такого большого поголовья можно отнести к тяжким последствиям», — пояснил юрист.
Багатурия добавил, что речь идет о статье Уголовного кодекса РФ о превышении должностных полномочий.
