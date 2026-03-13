Юрист Багатурия: Чиновникам в регионах может грозить тюрьма за перебитый скот

Ранее стало известно о скандалах в ряде регионов в связи с массовым уничтожением животных у фермеров.

Как отметил Багатурия, фермерам, которые жалуются на убой коров под видом опасной инфекции, следует обратиться в суд, предъявив исковые требования о незаконности действий.

«Им надо доказать, что животные были здоровы. Тогда можно будет говорить о превышении должностных полномочий сотрудниками тех организаций, которые изымают скот. В случае если вина чиновников будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы. Изъятие такого большого поголовья можно отнести к тяжким последствиям», — пояснил юрист.

Багатурия добавил, что речь идет о статье Уголовного кодекса РФ о превышении должностных полномочий.

