Песков: Россия надеется на новый раунд трехсторонних переговоров по Украине

Россия надеется на проведение нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы надеемся на то, что очередной раунд состоится», - сообщил представитель Кремля журналистам.

По словам Пескова, у Москвы не возникает опасений, что США отдалятся от украинского урегулирования из-за конфликта с Ираном, пишет RT.

«Наши контакты с американскими визави не дают оснований для таких сомнений», - подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее в Кремле заявили, что в продолжении переговоров по Украине заинтересованы все стороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

