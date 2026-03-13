Песков: Россия надеется на новый раунд трехсторонних переговоров по Украине
Россия надеется на проведение нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы надеемся на то, что очередной раунд состоится», - сообщил представитель Кремля журналистам.
По словам Пескова, у Москвы не возникает опасений, что США отдалятся от украинского урегулирования из-за конфликта с Ираном, пишет RT.
«Наши контакты с американскими визави не дают оснований для таких сомнений», - подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее в Кремле заявили, что в продолжении переговоров по Украине заинтересованы все стороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Госдуме попросили Мишустина не вводить сбор с маркетплейсов для «Почты России»
- «Чтобы не бахнул «Орешник»: Лукашенко призвал Запад не лезть в Белоруссию
- Россия обеспечена запасами нефти минимум на 60 лет
- Адвокат рассказала, как правильно составить брачный договор
- Юрист Багатурия: Чиновникам в регионах может грозить тюрьма за перебитый скот
- Российский зерновой союз анонсировал повышение цен
- «Слоны с добрым сердцем»: Как проходит рекордный тур As I Lay Dying по России
- Шри-Ланка попросила Россию обеспечить поставки энергоносителей
- Россиян предупредили о подорожании мебели в 2026 году
- Песков: Россия надеется на новый раунд трехсторонних переговоров по Украине