«Слоны с добрым сердцем»: Как проходит рекордный тур As I Lay Dying по России
Американские музыканты не испугались давления и сами попросили о масштабном туре по России, сообщили в эфире НСН организаторы их концертов в десяти городах.
Американская метал-кор-группа As I Lay Dying рада приему в российских регионах и называет нынешний тур одним из лучших в истории коллектива, сообщили НСН в пресс-службе концертного агентства «ГЕТ».
В рамках весеннего тура по РФ «легенды метал-кора» уже выступили в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде и Уфе, а впереди у музыкантов еще четыре концерта на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Организаторы концертов объяснили, почему называют As I Lay Dying «слонами».
«Группа выступает с большим энтузиазмом, в отличном настроении, суперзаряжена на тур и вдохновлена теплым приемом. Единственное, что российские холода застали их немножко врасплох, но в остальном музыканты настроены максимально позитивно. Вокалист группы Тим Ламбезис, например, даже писал в своих соцсетях, что этот тур уже можно назвать одним из лучших в истории группы. Мы делимся с ними шутками, они им очень нравятся. Название "слоны" возникло из-за того, что на фоне недавних отмен они, несмотря ни на что, все равно приехали, ничего не испугались и воспринимаются нами действительно, как мастодонты, слоны в том плане, что как бы их ни пытались уколоть, у них достаточно толстая кожа, и они все равно делают то, что им нужно. При этом они, конечно же, как и слоны, с добрым сердцем и добрыми посылами», - подчеркнул собеседник НСН.
По его словам, нынешний тур стал логическим продолжением выступлений As I Lay Dying в России осенью 2025 года
«Если говорить о том, почему группа не испугалась ехать в Россию, отмечу, что As I Lay Dying – это серьезный западный артист, который ответственно относится к своим обязательствам. Несмотря на различные попытки давления и призывы к отмене, для группы этот тур – прежде всего, возможность встретиться со своими фанатами и поделиться с ними музыкой. Почти сразу же после прошлогодних концертов в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге группа обратилась к нам с просьбой организовать большой тур по регионам. Те их выступления вызвали большой ажиотаж среди поклонников рок-музыки, прошли с аншлагами, поэтому продолжение тура весной стало логичным шагом. Такой масштабный региональный тур по России проходит впервые за их многолетнюю карьеру. Музыканты видят, как их принимают зрители, чувствуют эту энергию на концертах, получают огромное количество теплой обратной связи. Для них было важно лично увидеть страну, города, публику, познакомиться с нашей культурой, а не формировать представление только по внешним источникам. Мы надеемся, что пример этого тура вдохновит и других мировых артистов не бояться рассматривать возможность гастролей в России», - заключил собеседник НСН.
Основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов ранее заявил «Радиоточке НСН», что As I Lay Dying популярны в России среди тех, кто любит «бескомпромиссную экстремальщину».
