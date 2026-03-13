Российский зерновой союз анонсировал повышение цен
Российские производители зерна стали куда больше тратить на фоне войны Ирана с США и Израилем, а дополнительные расходы лягут на потребителей, заявил в пресс-центре НСН Аркадий Злочевский.
Поставщикам зерна стало сложнее арендовывать суда и приходится больше денег тратить на страхование кораблей, а цены на сырье не особо растут, рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
Нападение Израиля и США на Иран спровоцировало рост нефтяных котировок выше $82 за баррель. На пике цены поднимались до $120 за «бочку» Brent. Злочевский отметил, что на рынке зерна все не так позитивно.
«Оптимизма у нас нет. Цены на наше зерно подросли до $236 за тонну и могут дойти до $246-247. Но в прошлом году в этот момент оно торговалось по $250, а в 2022 доходила до $450. Паники на рынках мы не видим — они сохраняют стабильность и устойчивость. Но конфликтная ситуация на Ближнем Востоке вызвала рост ставок фрахта. Эти деньги зарабатывают судовладельцы. Также подорожало страхование кораблей, так как увеличились риски. Эти расходы будут заложены в цену для потребителей. А поставки останутся стабильными. Наш фундамент потоков — это Суэцкий канал, а не Ормузский пролив, где гуляет нефть. Иран продолжает покупать наше зерно, потому что все идет через Каспийское море, а там нет никаких боевых действий. Единственный риск сейчас — вопрос следующего сезона, поскольку удобрения как раз застряли в Ормузском проливе. По ним уже есть ограничения», — подчеркнул он.
Ранее Злочевский объяснил НСН, как увеличить производство в российском сельском хозяйстве.
Горячие новости
- Германия примет матчи НХЛ впервые за 15 лет
- Учителя не поддержали включение темы РПП в «Разговоры о важном»
- Глава Пентагона заявил об ударах по более чем 15 тысячам целей в Иране
- Идею РСТ собирать «по копеечке» за выезд за рубеж сравнили с «колхозным фондом»
- Финансист: С 2027 года банки будут массово отказывать россиянам в выдаче карт
- Куба и США провели переговоры для «решения разногласий»
- В Госдуме попросили Мишустина не вводить сбор с маркетплейсов для «Почты России»
- «Чтобы не бахнул «Орешник»: Лукашенко призвал Запад не лезть в Белоруссию
- Россия обеспечена запасами нефти минимум на 60 лет
- Адвокат рассказала, как правильно составить брачный договор