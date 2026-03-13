Российский зерновой союз анонсировал повышение цен

Российские производители зерна стали куда больше тратить на фоне войны Ирана с США и Израилем, а дополнительные расходы лягут на потребителей, заявил в пресс-центре НСН Аркадий Злочевский.

Поставщикам зерна стало сложнее арендовывать суда и приходится больше денег тратить на страхование кораблей, а цены на сырье не особо растут, рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

Нападение Израиля и США на Иран спровоцировало рост нефтяных котировок выше $82 за баррель. На пике цены поднимались до $120 за «бочку» Brent. Злочевский отметил, что на рынке зерна все не так позитивно.

«Оптимизма у нас нет. Цены на наше зерно подросли до $236 за тонну и могут дойти до $246-247. Но в прошлом году в этот момент оно торговалось по $250, а в 2022 доходила до $450. Паники на рынках мы не видим — они сохраняют стабильность и устойчивость. Но конфликтная ситуация на Ближнем Востоке вызвала рост ставок фрахта. Эти деньги зарабатывают судовладельцы. Также подорожало страхование кораблей, так как увеличились риски. Эти расходы будут заложены в цену для потребителей. А поставки останутся стабильными. Наш фундамент потоков — это Суэцкий канал, а не Ормузский пролив, где гуляет нефть. Иран продолжает покупать наше зерно, потому что все идет через Каспийское море, а там нет никаких боевых действий. Единственный риск сейчас — вопрос следующего сезона, поскольку удобрения как раз застряли в Ормузском проливе. По ним уже есть ограничения», — подчеркнул он.

