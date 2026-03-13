Поставщикам зерна стало сложнее арендовывать суда и приходится больше денег тратить на страхование кораблей, а цены на сырье не особо растут, рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.



Нападение Израиля и США на Иран спровоцировало рост нефтяных котировок выше $82 за баррель. На пике цены поднимались до $120 за «бочку» Brent. Злочевский отметил, что на рынке зерна все не так позитивно.