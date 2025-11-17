«Я эту инициативу не поддерживаю. В советское время мы рассчитывали трудовой отпуск в рабочих днях – это было 22 рабочих дня, потом к нему просто прибавили условно выходные, которые выпадают на отпуск между неделями, получилось 28 календарных дней. Хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 дней. Но это сделано именно для самих работников, потому что мы понимаем, что люди стараются дробить остальной отпуск. А нужен хотя бы один полноценный длительный отпуск», - объяснила она.

Она отметила, что при 22 днях отпуска работники потеряют в выплатах.

«Мы можем вернуться к 22 дням, но это ничего не поменяет в количестве дней отдыха. Но сегодня у нас средний дневной заработок умножается на 28 дней, а будет умножаться на 22. Поэтому люди от этого только потеряют. Не вижу никаких оснований для пересмотра. Сейчас достигнут консенсус для работника и работодателя», - заключила депутат.

Отпуск в три недели – это катастрофически мало для россиян, при этом для некоторых профессий он должен составлять два месяца, заявила в интервью НСН психолог, руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева.

