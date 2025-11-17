В Госдуме объяснили, что вычет выходных из отпуска ударит по выплатам работнику
Светлана Бессараб заявила НСН, что хотя бы одна из частей отпуска должна составлять не менее 14 дней, чтобы работник полноценно отдохнул.
Вычет выходных из отпуска ударит по зарплате работника, в этом нет никакого смысла, заявила НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Депутаты Госдумы направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска. Сейчас обязательным условием является то, что одна из этих частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней, что включает как рабочие, так и выходные дни. Бессараб эту идею не поддержала.
«Я эту инициативу не поддерживаю. В советское время мы рассчитывали трудовой отпуск в рабочих днях – это было 22 рабочих дня, потом к нему просто прибавили условно выходные, которые выпадают на отпуск между неделями, получилось 28 календарных дней. Хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 дней. Но это сделано именно для самих работников, потому что мы понимаем, что люди стараются дробить остальной отпуск. А нужен хотя бы один полноценный длительный отпуск», - объяснила она.
Она отметила, что при 22 днях отпуска работники потеряют в выплатах.
«Мы можем вернуться к 22 дням, но это ничего не поменяет в количестве дней отдыха. Но сегодня у нас средний дневной заработок умножается на 28 дней, а будет умножаться на 22. Поэтому люди от этого только потеряют. Не вижу никаких оснований для пересмотра. Сейчас достигнут консенсус для работника и работодателя», - заключила депутат.
Отпуск в три недели – это катастрофически мало для россиян, при этом для некоторых профессий он должен составлять два месяца, заявила в интервью НСН психолог, руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева.
