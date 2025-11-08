Средняя пенсия по старости в РФ составила почти 25,2 тысячи рублей в месяц
Средняя пенсия по старости в России по состоянию на 1 октября превысила 25,1 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.
Отмечается, что средний размер такой выплаты составил 25198,92 рубля в месяц. По состоянию на 1 января средняя пенсия по старости держалась на уровне 24979,27 рубля.
По данным СФ, российские работающие пенсионеры получают в среднем пенсию по старости в 22378,72 рубля, неработающие - в 25847,43 рубля.
Ранее Соцфонд сообщил, что средний размер пенсии в РФ на 1 октября составил 23529,78 рубля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Китай сделал серьезное представление Евросоюзу из-за Тайваня
- Средняя пенсия по старости в РФ составила почти 25,2 тысячи рублей в месяц
- В России предстоящие новогодние каникулы станут самыми длинными за 12 лет
- Кремль позднее объявит дату прямой линии Путина
- В Саратове человек пострадал из-за атаки БПЛА
- У берегов Японии взяли на буксир судно с россиянами
- Представители США не поедут в ЮАР на саммит G20
- При крушении грузового самолета в США погибли 14 человек
- Трамп заявил о якобы нежелании России прекращать конфликт на Украине
- В базу «Миротворца» внесли 25 российских детей двух и трех лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru