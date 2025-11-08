Средняя пенсия по старости в РФ составила почти 25,2 тысячи рублей в месяц

Средняя пенсия по старости в России по состоянию на 1 октября превысила 25,1 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

Отмечается, что средний размер такой выплаты составил 25198,92 рубля в месяц. По состоянию на 1 января средняя пенсия по старости держалась на уровне 24979,27 рубля.

По данным СФ, российские работающие пенсионеры получают в среднем пенсию по старости в 22378,72 рубля, неработающие - в 25847,43 рубля.

Ранее Соцфонд сообщил, что средний размер пенсии в РФ на 1 октября составил 23529,78 рубля.

