В Москве более 122 тыс. девятиклассников напишут ОГЭ по русскому языку

Пассажир взорвавшегося авто успел выскочить и вытащить из машины другого пострадавшего

Дом по программе реновации возведут в Нижегородском районе

Пять поездов «Таврия» из Крыма в Москву следует с опозданием

В Москве снизился спрос на массовый сегмент новостроек в два раза за год

Температура воздуха в московском регионе в пятницу может достичь 32 градусов