Россиянам рассказали, как выбрать хорошего психолога
Не всякий специалист с дипломом психолога гарантирует безопасную и эффективную работу с клиентом, сказал НСН Александр Колмановский.
В поиске квалифицированного психолога важно обращать внимание не только на дипломы и опыт, но и на стиль общения специалиста, сказал НСН психотерапевт Александр Колмановский.
В России более 300 тысяч человек оказывают психологические услуги без профильного образования. Как пишут «Известия», об этом на заседании Совета по правам человека при президенте РФ заявил вице-президент Всемирного совета по психотерапии Виктор Макаров. Колмановский рассказал, на что надо обращать внимание, чтобы определить, хороший ли перед вами психолог.
«Надо приглядываться к тому, как психолог разговаривает с пациентами. Чем более самоуверенный тон он допускает, тем выше риск. Настоящий психолог понимает, что может ошибиться, может признаться, что чего‑то не знает. Это хороший показатель. Пациента должно насторожить, если психолог разговаривает безапелляционно и рублеными фразами. Кроме того, психолог точно должен быть очень добрым человеком — в самом простом, общечеловеческом смысле этого слова», — сказал собеседник НСН.
По его словам, последствия консультаций у «специалистов» без должной подготовки могут оказаться серьёзнее, чем кажется на первый взгляд.
«Рисков при работе с психологом без образования несколько. Психолог сегодня — профессия, к сожалению, статусная, а не экспертная. Иногда получается так, что психолог и просто друг могут сказать одно и то же человеку с проблемами. Однако если это говорит психолог, складывается впечатление, что он всё знает и понимает. А вот такие психологи без образования зачастую настаивают на своей значимости. Люди с проблемами, растерянные люди, верят и слушают таких „специалистов“, чем могут усугубить свои проблемы. Из‑за таких подсказок кто‑то может принять неосторожное решение. К сожалению, это вопрос не только образования. Сегодня психология — размытая дисциплина. Даже хорошее образование не гарантирует доброкачественных советов от такого специалиста. Если человек без образования и без опыта, то такие риски увеличиваются», — добавил эксперт.
Ранее врач-психиатр Александр Федорович в пресс-центре НСН выступил с критикой социальных сетей, отметив, что они негативно влияют на психическое здоровье людей, разрушая их самоопределение, самодостаточность и вызывая десоциализацию.
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