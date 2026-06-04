Детективы или плавание: Психолог раскрыл способы борьбы с тревожностью
Выбирая кино с целью расслабиться, люди отдают предпочтение жанру, который позволит им сместить фокус внимания с повседневности, сказал НСН Павел Жавнеров.
Триллеры и детективы держат в ожидании разгадки, потому многие зрители смотрят подобные фильмы, чтобы расслабиться, заявил в беседе с НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
Желая отвлечься от работы, каждый третий россиянин смотрит комедии, а каждый пятый выбирает детективы и фантастику, следует из опроса SuperJob и онлайн-кинотеатра «Кион» В исследовании приняли участие три тысячи человек. Выяснилось, что россияне нередко смотрят с целью отвлечения триллеры (13%), мелодрамы (11%), боевики (9%) и военное кино (8%). Жавнеров подчеркнул, что человек предпочитает жанр, который помогает ему максимально отвлечься от повседневности.
«Если человек хочет расслабиться, ему нужно отвлечься от повседневности, это и есть перезагрузка. Поэтому бывает, что тревожному человеку нравятся хорроры: они его отвлекают от переживаний. Есть разные жанры, которые нравятся больше, потому что больше вовлекают и отвлекают от проблем. Чем сильнее человек отвлекается, тем больше он перезагружается и лучше восстанавливается. Поэтому кому-то нравятся комедии, кому-то — боевики, кому-то — мелодрамы», - сказал он.
Как подчеркнул собеседник НСН, популярность детективов и триллеров объясняется желанием зрителя разгадывать загадки.
«В фильмах такого жанра интрига сохраняется до конца. Сценаристы в ходе детектива делают так, чтобы у зрителя появлялось все больше вопросов, чтобы аудитория все время пребывала в ожидании разгадки. Эти ожидания, попытки самостоятельно разгадать сюжет очень вовлекают. Для многих взрослых людей комедии бывают несмешными, сценарии боевиков стандартными. Поэтому в списке хороших фильмов, в том же рейтинге IMDb много триллеров и детективов. Эти картины считаются шедеврами, там нет перестрелок но интересные диалоги и захватывающий сюжет. Такова природа человека, ему интересно разгадывать загадки», - объяснил Жавнеров.
Он также добавил, что хорошим помощником в борьбе с тревожностью могут стать занятия спортом.
«В первую очередь нужно заниматься спортом. Многим тревожным людям я бы рекомендовал ходить в бассейн. Это очень хорошо снимает мышечные зажимы, возбуждение нервной системы, также улучшает обмен веществ. Регулярные походы в бассейн могут существенно снизить уровень тревожности. Это точно то, с чего стоит начать. Остальные виды спорта могут возбуждать нервную систему, и давать сильную симптоматику, которая пугает», - уточнил он.
Ранее психолог Наталья Панфилова в разговоре с НСН назвала интерес к ужастиком нормальным в процессе взросления. Однако, по ее словам, особо впечатлительным не стоит смотреть фильмы в подобном жанре.
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