Lada Vesta впервые стала лидером по угонам в России

В мае сразу в три раза выросло количество автоугонов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщили страховщики «Совкомбанка». По их данным, чаще всего в нынешнем году преступники угоняли автомобили Lada Granta.

В России ежегодно угоняют 20 тысяч автомобилей, в Москве подобных преступлений больше всего, несмотря на развитую систему камер, заявил основатель федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов «Радиоточке НСН».

