Lada Vesta впервые стала лидером по угонам в России
Российский автомобиль Lada Vesta первой половины 2024 года стал лидером рейтинга угонов, вытеснив марки Toyota и Kia, сообщили эксперты «Страхового дома ВСК».
Так, самыми угоняемыми авто в этом году стали автомобили ВАЗ (60%), Hyundai и Kia (по 13%). В прошлом году у Kia (29%) и Toyota (18%)» были лидирующие позиции в рейтинге.
В мае сразу в три раза выросло количество автоугонов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщили страховщики «Совкомбанка». По их данным, чаще всего в нынешнем году преступники угоняли автомобили Lada Granta.
В России ежегодно угоняют 20 тысяч автомобилей, в Москве подобных преступлений больше всего, несмотря на развитую систему камер, заявил основатель федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автокриминалист рассказал, что для продажи авто стали использовать поддельные паспорта
- Судебные приставы взыскали с коррупционеров 913 млн рублей штрафов
- СМИ: Микростудии в Москве подорожали на миллион рублей за месяц
- Умерла актриса БДТ имени Товстоногова Татьяна Тарасова
- Голкипер Гилерме покинул «Локомотив»
- Первые ракетки РФ Медведев и Касаткина вышли во второй круг Wimbledon
- Lada Vesta впервые стала лидером по угонам в России
- СМИ: Соавтор хита Hotel California снова требует вернуть ему рукопись песни
- Атаковавшие Дербент и Махачкалу боевики планировали напасть на шиитскую мечеть
- Предупреждение об атаке баллистическими ракетами ввели в Севастополе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru