Lada Vesta впервые стала лидером по угонам в России

Российский автомобиль Lada Vesta первой половины 2024 года стал лидером рейтинга угонов, вытеснив марки Toyota и Kia, сообщили эксперты «Страхового дома ВСК».

Так, самыми угоняемыми авто в этом году стали автомобили ВАЗ (60%), Hyundai и Kia (по 13%). В прошлом году у Kia (29%) и Toyota (18%)» были лидирующие позиции в рейтинге.

Аналитики составили список самых угоняемых машин

В мае сразу в три раза выросло количество автоугонов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщили страховщики «Совкомбанка». По их данным, чаще всего в нынешнем году преступники угоняли автомобили Lada Granta.

В России ежегодно угоняют 20 тысяч автомобилей, в Москве подобных преступлений больше всего, несмотря на развитую систему камер, заявил основатель федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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