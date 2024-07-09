Страховщики назвали российские легковые авто самыми угоняемыми в 2024 году

По его словам, за шесть месяцев 2024 года было угнано 139 автомобилей отечественного производства, и только 10 машин китайских марок.

«Пока нет какой-то четкой направленности по каким-то непосредственно моделям, но тем не менее. Вот в 2023 году было угнано 9 автомобилей китайского происхождения, а за 6 месяцев 2024 года – 10», - сказал Ефремов в ходе пресс-конференции «Страховое мошенничество в России».

Уточняется, что автомобили марки Hyundai в первом полугодии 2024 года угоняли 22 раза, а машины Kia - 30 раз. В общей сложности в первой половине 2024 года было угнано 367 транспортных средств.

Как рассказал «Радиоточке НСН» основатель федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов, в России ежегодно угоняют 20 тысяч автомобилей, при этом в Москве подобных преступлений больше всего, несмотря на развитую систему камер.

