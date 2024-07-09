Страховщики назвали российские легковые авто самыми угоняемыми в 2024 году

Отечественные легковые автомобили стали наиболее угоняемыми машинами по итогу первого полугодия 2024 года, сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов со ссылкой на данные ВСС.

Аналитики составили список самых угоняемых машин

По его словам, за шесть месяцев 2024 года было угнано 139 автомобилей отечественного производства, и только 10 машин китайских марок.

«Пока нет какой-то четкой направленности по каким-то непосредственно моделям, но тем не менее. Вот в 2023 году было угнано 9 автомобилей китайского происхождения, а за 6 месяцев 2024 года – 10», - сказал Ефремов в ходе пресс-конференции «Страховое мошенничество в России».

Уточняется, что автомобили марки Hyundai в первом полугодии 2024 года угоняли 22 раза, а машины Kia - 30 раз. В общей сложности в первой половине 2024 года было угнано 367 транспортных средств.

Как рассказал «Радиоточке НСН» основатель федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов, в России ежегодно угоняют 20 тысяч автомобилей, при этом в Москве подобных преступлений больше всего, несмотря на развитую систему камер.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:УгонАвтомобиль

Горячие новости

Все новости

партнеры