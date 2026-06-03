По его словам, ошибки в текстах действительно могут вселить читателю доверие относительно того, что конкретный текст писал настоящий человек.

«Действительно, пропущенные буквы или отсутствие знаков препинания могут вселить читателю доверие, потому что нейросети таких ошибок не допускают. Это действенный способ показать, что текст написан с ручной проверкой. Нейросети активно применяются и используются здесь и сейчас, становятся даже требованием к сотрудникам. Ими необходимо пользоваться с пониманием дела. Люди могут плохо относиться к человеку, если он передает свои задачи нейросети, не проводя работу над ошибками. Полагаю, в будущем грамотность использования нейросетей повысится. Это можно сравнить с началом использования электронных писем», — добавил эксперт.

Ранее композитор и продюсер Виктор Дробыш рассказал специальному корреспонденту НСН, что обращается к искусственному интеллекту (ИИ) для определения направления при написании песен, но не доверяет свою работу нейросетям безоговорочно.

