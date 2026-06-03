Намеренные ошибки? Что поможет скрыть использование ИИ в текстах
Опечатки, пропущенные буквы и запятые в текстах действительно могут вселить читателю доверие, что конкретный материал писал настоящий человек, сказал НСН Александр Жадан.
Часто ответы нейросетей выглядят шаблонно и содержат ошибки, что снижает доверие к автору сообщения, сказал НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан, раскрыв, как грамотно интегрировать ИИ в рабочий процесс без ущерба для профессиональных отношений.
По данным опроса компании «Анкетолог», 94% россиян замечают признаки генерации в работе коллег. При этом некоторые компании готовы намеренно допускать ошибки, чтобы не ассоциироваться с генерацией нейросетями, отмечает «Коммерсант». Жадан объяснил, почему слепое копирование ответов от нейросети может навредить командной атмосфере.
«Для коллег подобные ситуации могут выглядеть как частичный подрыв доверия. Якобы человек, получив задачу, просто отдал её нейросети, получил ответ и отправил обратно. Возникает вопрос, что же предпринял человек, чтобы получить корректный ответ. Зачастую, если мы скопируем и вставим ответ от нейросети, то он будет либо поверхностным, либо с ошибками. Использовать нейросеть в команде таким образом, чтобы это не вызывали раздражения, дискомфорта и подрыва доверия, поможет информирование об использовании этих нейросетей в случае, если мало времени на ответ, например. Тогда человек поймет, что к нему относятся с уважением, а не просто кинули ему ответ от нейросети и всё. Сейчас очень легко в документах выявляются следы нейросетей. Признаками могут быть длинные тире, множество двоеточий, словесные повторы. Они начинают раздражать из-за большого количества воды. Здесь лучше всего переписать ответы нейросети своими словами. В этом случае будет убран мусор, останется человеческая характеристика. Это важно, чтобы сохранять человеческие отношения», — сказал собеседник НСН.
По его словам, ошибки в текстах действительно могут вселить читателю доверие относительно того, что конкретный текст писал настоящий человек.
«Действительно, пропущенные буквы или отсутствие знаков препинания могут вселить читателю доверие, потому что нейросети таких ошибок не допускают. Это действенный способ показать, что текст написан с ручной проверкой. Нейросети активно применяются и используются здесь и сейчас, становятся даже требованием к сотрудникам. Ими необходимо пользоваться с пониманием дела. Люди могут плохо относиться к человеку, если он передает свои задачи нейросети, не проводя работу над ошибками. Полагаю, в будущем грамотность использования нейросетей повысится. Это можно сравнить с началом использования электронных писем», — добавил эксперт.
Ранее композитор и продюсер Виктор Дробыш рассказал специальному корреспонденту НСН, что обращается к искусственному интеллекту (ИИ) для определения направления при написании песен, но не доверяет свою работу нейросетям безоговорочно.
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