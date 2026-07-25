Умер режиссер фильма «Маска» Чак Рассел
Режиссер, сценарист и продюсер Чак Рассел умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщает портал Hollywood Reporter.
Кинематографист неожиданно ушел из жизни 22 июля в своем доме в Сан-Диего. По данным портала, жена Рассела обнаружила его без сознания, вызвала службу спасения, но специалисты не смогли вернуть режиссера к жизни. Точная причина его смерти пока неизвестна.
Чак Рассел начал свой путь в киноиндустрии как менеджер по производству и ассистент режиссера независимых фильмов, при этом он работал над сценариями. Свою первую картину, фильм ужасов «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна», он снял в 1987 году. Позднее Рассел срежиссировал ленты «Капля», «Маска» с Джимом Керри в главной роли, «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером и «Царь скорпионов» с Дуэйном Джонсоном и другие.
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