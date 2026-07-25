Лантратова: Украинский режим делит людей на сорта

Украинское руководство делит людей на сорта, по своему усмотрению отказывая им в праве на жизнь. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью ТАСС.

Омбудсмен подчеркнула, что в Донбассе от действий ВСУ погибли тысячи беззащитных людей.

«И удивительным образом их делят на людей "первого сорта", людей "второго сорта". То есть люди "первого сорта" - они имеют право на жизнь, а люди "второго сорта"... люди Донбасса, дети Донбасса, - они права на жизнь, видимо, совершенно не имеют», - указала Лантратова.

Ранее омбудсмен заявила, что в украинском плену были найдены более 1700 российских военнослужащих.

