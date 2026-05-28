Виктор Дробыш рассказал, как ИИ помогает композиторам
Тренд на музыку, полностью созданную искусственным интеллектом, уже прошел, но ИИ может ускорить решение рутинных задач, заявил НСН Виктор Дробыш.
Композитор и продюсер Виктор Дробыш рассказал специальному корреспонденту НСН, что обращается к искусственному интеллекту (ИИ) для определения направления при написании песен, но не доверяет свою работу нейросетям безоговорочно.
«Искусственный интеллект мы никуда не денем. Я, например, использую ИИ, чтобы понять, в каком ключе делать песню. Мне он очень сильно помогает. Раньше мы тратили на это недели, а теперь в течение часа можем определить, в каком направлении двигаться. Но заставлять ИИ делать за тебя - очень сложно и не так прикольно, эта волна уже прошла. ИИ как и атом использовать нужно в мирных целях. Он очень сильно помогает, не надо ничего критиковать», - сказал он на пресс-бранче музыкальной премии «Золотой граммофон».
Ранее певица Zivert (Юлия Зиверт) ответила, что треки, созданные с применением ИИ, которые занимают первые строчки хит-парадов, стали настоящим вызовом для реальных артистов и индустрии в целом, напоминает «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Виктор Дробыш рассказал, как ИИ помогает композиторам
- Суд арестовал главу департамента Минтранса Васильченко
- Маликов рассказал, как его дочь относится к «хейту» из-за внешности
- Родители согласились отправлять на работу детей с 12 лет
- Россиянам рассказали, как может измениться процедура техосмотра
- В Туапсе от нефтепродуктов очистили все пляжи, кроме городских
- Фетисов оценил шансы сборной поехать на следующий Чемпионат мира по хоккею
- Вернувшемуся из армии актеру Калюжному предрекли рост числа ролей
- «Рассказы – это зеркало!»: Александр Цыпкин о создании хитов и «игре в творчество»
- Российские войска установили контроль над Нововасилевкой в Харьковской области