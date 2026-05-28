Виктор Дробыш рассказал, как ИИ помогает композиторам

Тренд на музыку, полностью созданную искусственным интеллектом, уже прошел, но ИИ может ускорить решение рутинных задач, заявил НСН Виктор Дробыш.

Композитор и продюсер Виктор Дробыш рассказал специальному корреспонденту НСН, что обращается к искусственному интеллекту (ИИ) для определения направления при написании песен, но не доверяет свою работу нейросетям безоговорочно.

«Сыпь и прочие зверушки»: В индустрии возмутились ИИ-музыкой в топах чартов

«Искусственный интеллект мы никуда не денем. Я, например, использую ИИ, чтобы понять, в каком ключе делать песню. Мне он очень сильно помогает. Раньше мы тратили на это недели, а теперь в течение часа можем определить, в каком направлении двигаться. Но заставлять ИИ делать за тебя - очень сложно и не так прикольно, эта волна уже прошла. ИИ как и атом использовать нужно в мирных целях. Он очень сильно помогает, не надо ничего критиковать», - сказал он на пресс-бранче музыкальной премии «Золотой граммофон».

Ранее певица Zivert (Юлия Зиверт) ответила, что треки, созданные с применением ИИ, которые занимают первые строчки хит-парадов, стали настоящим вызовом для реальных артистов и индустрии в целом, напоминает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Екатерина Потапова
