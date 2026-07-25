Онищенко назвал заболевания, влияющие на продолжительность жизни
Некоторые заболевания могут повлиять на продолжительность жизни. Об этом заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости.
«Существуют главные группы заболеваний. Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте и по сокращению жизни, и по количеству (пациентов. – НСН.). Вторые – это онкологические, и третьи – эндокринные», -отметил Онищенко.
По его словам, такие заболевания забирают жизнь. Любая болезнь, даже насморк, влияет на общее состояние здоровья человека, особенно если не пройти курс лечения вовремя.
Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что в России стремительно «молодеет» целый ряд тяжелых заболеваний.
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