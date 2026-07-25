Кравцов рассказал, что в детских лагерях начали учить игре в футбол
Более 70 российских детских лагерей принимают участие в пилотном режиме программы «Футбол в школе. Каникулы», которую запустили Минпросвещения и Российский футбольный союз. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС.
В текущем году участниками программы стали 75 лагерей из 44 регионов, а также четыре всероссийских детских центра.
«Участники... получат спортивный инвентарь, футбольное оборудование и методические пособия по организации физкультурно-спортивной работы в детских лагерях», - рассказал Кравцов.
Для реализации проекта сотрудники лагерей прошли специальное обучение.
Ранее руководитель комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму, генеральный директор компании «Диал» Татьяна Иванова в пресс-центре НСН заявила, что детский лагерь подразумевает правильный режим и правильное питание для ребенка, родители рассматривают лагерь как важный элемент социализации и развития.
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