Кравцов рассказал, что в детских лагерях начали учить игре в футбол

Более 70 российских детских лагерей принимают участие в пилотном режиме программы «Футбол в школе. Каникулы», которую запустили Минпросвещения и Российский футбольный союз. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС.

В текущем году участниками программы стали 75 лагерей из 44 регионов, а также четыре всероссийских детских центра.

«Участники... получат спортивный инвентарь, футбольное оборудование и методические пособия по организации физкультурно-спортивной работы в детских лагерях», - рассказал Кравцов.

Для реализации проекта сотрудники лагерей прошли специальное обучение.

Ранее руководитель комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму, генеральный директор компании «Диал» Татьяна Иванова в пресс-центре НСН заявила, что детский лагерь подразумевает правильный режим и правильное питание для ребенка, родители рассматривают лагерь как важный элемент социализации и развития.

