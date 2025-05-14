Россиянам рассказали, как распознать ядовитые растения в лесу
Ядовитые растения весной легко спутать с лекарственным травами. Об этом «ФедералПресс» рассказал доцент кафедры фармакогнозии и ботаники Новосибирского государственного медицинского университета Константин Качкин.
Он предупредил, что молодые листья борщевика похожи на укроп и дудник, а у дикого лука есть сразу три «двойника». Также опасность представляют корневища цикуты, которые можно спутать с петрушкой или сельдереем.
Эксперт отметил, что некоторые растения легко отличить от опасных по характерным признакам. Например, черемша обладает стойким чесночным запахом, которого нет ни у кого еще.
Качкин заявил, что лучший способ себя защитить — не рисковать. Он добавил, что не стоит собирать или пробовать на вкус незнакомые растения, а также покупать их у сомнительных поставщиков. Он посоветовал быть внимательными при походах в лес и знать детали о полезных травах, чтобы не перепутать их с ядовитыми.
Ранее глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал НСН про наиболее эффективные способы борьбы с борщевиком.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru