Россиянам рассказали, как распознать вирус в компьютере

Некоторые вирусные программы сразу выдают себя, другие распознать будет сложнее, но есть базовые признаки, по которым можно понять, что вирус все-таки попал в компьютер.

По словам координатора Центра безопасного интернета Урвана Парфентьева, вирус зачастую выводит на экран какую-то информацию и «говорит», что сделать, пишет «Вечерняя Москва».



Поэтому любые всплывающие окна должны насторожить пользователя, особенно если компьютер начал тормозить, а приложения работают странно.