Россиянам рассказали, как распознать вирус в компьютере
Некоторые вирусные программы сразу выдают себя, другие распознать будет сложнее, но есть базовые признаки, по которым можно понять, что вирус все-таки попал в компьютер.
По словам координатора Центра безопасного интернета Урвана Парфентьева, вирус зачастую выводит на экран какую-то информацию и «говорит», что сделать, пишет «Вечерняя Москва».
Поэтому любые всплывающие окна должны насторожить пользователя, особенно если компьютер начал тормозить, а приложения работают странно.
Также эксперт посоветовал периодически запускать сканирование компьютера, чтобы точно не пропустить вирус, а также доверить настройку антивируса профессионалу.
Шпионскую программу в мобильном телефоне можно обнаружить, внимательно отслеживая приложения, социальные сети и мессенджеры. Об этом ранее рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.
Также эксперт призвал не скачивать приложения из сомнительных источников. Если все же пользователь загрузил спорную программу, следует также проверить ее антивирусом.
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