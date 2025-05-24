Двое сотрудников МЧС пострадали при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

По его словам, спасатели прибыли в село, чтобы ликвидировать пожар, возникший из-за удара беспилотника. В этот момент ВСУ вновь запустили дрон.

Командира отделения и водителя с осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Борисовскую ЦРБ. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее три человека пострадали в Кореневском районе Курской области в результате атаки ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

