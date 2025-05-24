Двое сотрудников МЧС пострадали при ударе дрона ВСУ в Белгородской области
В селе Зозули Борисовского района двое сотрудников МЧС получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, спасатели прибыли в село, чтобы ликвидировать пожар, возникший из-за удара беспилотника. В этот момент ВСУ вновь запустили дрон.
Командира отделения и водителя с осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Борисовскую ЦРБ. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее три человека пострадали в Кореневском районе Курской области в результате атаки ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru